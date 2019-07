Tropikalna burza Barry, która zbliża się do Luizjany, stała się huraganem 1. kategorii - podało Narodowe Centrum ds. Huraganów USA. Straż przybrzeżna uratowała kilkanaście osób na wyspie Isle de Jean Charles, gdzie woda sięgnęła dachów domów.

Straż przybrzeżna uratowała kilkanaście osób na wyspie Isle de Jean Charles, gdzie woda sięgnęła dachów domów / PAP/EPA/DAN ANDERSON /

Isle de Jean Charles leży u wybrzeży Luizjany, w pobliżu parafii Terrebonne na południu stanu. Gdy straż przybrzeżna dotarła na miejsce poziom wody był tak wysoki, że niektórzy mieszkańcy czekali na pomoc na dachach.

Ulewne deszcze sprawiły, że woda przelała się przez zaporę w parafii Plaquemines nad Zatoką Meksykańską. Szybkość wiatru osiągnęła, ale nie przekracza na razie 120 km na godzinę. Burze tropikalne uznaje się za huragany, gdy szybkość wiatru wynosi 120 km/godz. lub więcej.



Ponad 70 tys. osób w Luizjanie i sąsiadującym z nią stanie Missisipi, jest pozbawionych prądu.



Barry, który powoli zmierza ku Luizjanie będzie - w ocenie meteorologów - słabym huraganem, ale istnieje ryzyko, że doprowadzi do powodzi nad Zatoką Meksykańską.



W piątek prezydent USA Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy w Luizjanie w związku ze zbliżaniem się do jej wybrzeży Barry'ego.



Położony w Luizjanie Nowy Orlean, który w 2005 roku został praktycznie zatopiony podczas huraganu Katrina, szykuje się na ulewne deszcze. Dzięki ogłoszeniu stanu wyjątkowego zostaną uruchomione środki federalne, które stan może wykorzystać w radzeniu sobie z żywiołem.



O wsparcie do prezydenta zwrócił się gubernator Luizjany John Bel Edwards, który sam wcześniej ogłosił stan wyjątkowy; wydano też nakaz ewakuacji z niektórych terenów tego południowego stanu.



Nowy Orlean wciąż nie zapomniał o potężnym huraganie Katrina, który pod koniec sierpnia 2005 roku nawiedził południe Stanów Zjednoczonych. Podczas huraganu piątej kategorii w pięciostopniowej skali wały przeciwpowodziowe zapadły się pod ciężarem wody, zalewając 80 proc. miasta. W sumie w wyniku katastrofy zginęło ponad 1800 osób.