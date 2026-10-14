USA przestają ostrzegać Ukrainę? Komisja Europejska zabiera głos

RMF24

Komisja Europejska zaprzecza, że USA wstrzymały przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych. "Nie mamy takich sygnałów" - oświadczyła rzeczniczka KE Paula Pinho. To reakcja na doniesienia, że Ukraina nie otrzymała ostrzeżeń przed rosyjskimi atakami balistycznymi na Kijów.

Doniesienia o tym, że Stany Zjednoczone wstrzymały przekazywanie Ukrainie kluczowych informacji wywiadowczych, pojawiły się w ostatnich dniach. Wszystko za sprawą wypowiedzi prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że Kijów nie otrzymał ostrzeżenia przed ostatnimi rosyjskimi atakami balistycznymi. Tego samego dnia prezydent Donald Trump zaprzeczył zarzutom.

Politico, powołując się na amerykańskich urzędników podało we wtorek, że przyczyną braku informacji o nadchodzącym ataku Rosji na Ukrainę były złe warunki pogodowe.

Starlink pod lupą. Problemy z łącznością wojskową

Niepokój wzbudziły także doniesienia o zakłóceniach w działaniu amerykańskich usług satelitarnych, z których korzysta ukraińska armia. W nocy z wtorku na środę ograniczono funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink, a dokładnie wojskowego pakietu StarShield.

Komisja Europejska przyznała, że zna te informacje, ale na razie nie komentuje sprawy bez uzyskania dodatkowych szczegółów.

Europa buduje własne rozwiązania

W obliczu tych wydarzeń coraz częściej pojawia się pytanie, czy Europa jest gotowa przejąć rolę dostawcy bezpiecznej łączności i informacji dla Ukrainy.

Rzecznik KE Thomas Regnier przypomniał, że Unia Europejska rozwija własne zdolności satelitarne. Od stycznia 2026 roku działa już system GOVSATCOM, który zapewnia bezpieczną, odporną i niezależną łączność satelitarną dla instytucji rządowych, służb cywilnych oraz wojska w UE.

Co więcej, trwają rozmowy z Kijowem na temat pełnego włączenia Ukrainy do tego systemu. Plany są ambitne – na początku 2027 roku GOVSATCOM ma zostać rozszerzony o komercyjne usługi satelitarne, które mogą być wykorzystywane także do celów wojskowych. Docelowo, w 2029 roku, ma zacząć działać unijna konstelacja ponad 300 satelitów IRIS2.

Na razie rzecznicy Komisji Europejskiej nie odpowiedzieli wprost, czy europejskie rozwiązania mogą całkowicie zastąpić amerykańskiego Starlinka. Jedno jest pewne – zarówno Bruksela, jak i Waszyngton zapewniają, że wsparcie dla Ukrainy trwa, a przekazywanie kluczowych informacji nie zostało wstrzymane.