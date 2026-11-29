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Przed nami prawdziwie zimowy tydzień. Synoptycy ostrzegają przed silnymi mrozami, śliskimi drogami i porywistym wiatrem, zwłaszcza na północy kraju. Sprawdź, gdzie temperatura spadnie poniżej -15 st. C i w których regionach należy szczególnie uważać na gołoledź.

Ostatnie dni listopada i początek grudnia przyniosą prawdziwie zimowe warunki w całym kraju. Już pierwsze noce zwiastują siarczyste mrozy, a w kolejnych dniach pogoda stanie się jeszcze bardziej kapryśna. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi spadkami temperatur, opadami marznącego deszczu i silnym wiatrem, który szczególnie da się we znaki mieszkańcom wybrzeża.

Mróz ściska Polskę – nawet -17 st. C

Najbliższe noce będą wyjątkowo zimne. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura minimalna spadnie nawet do -15 st. C, a lokalnie w rejonach podgórskich termometry mogą wskazać aż -17 st. C. W centrum kraju nocą będzie nieco cieplej, ale wciąż mroźno – około -7 st. C. Najłagodniej zapowiada się noc nad samym morzem, gdzie temperatura nie powinna spaść poniżej -3 st. C.

W ciągu dnia również nie należy spodziewać się większego ocieplenia. Na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich maksymalna temperatura wyniesie zaledwie -3 st. C, w centrum kraju około 0 st. C, a najcieplej będzie na wybrzeżu – do 3 st. C.

Do poniedziałku do godz. 8:00 w kilku południowych powiatach trzech województw – śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego – występują ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem.

Ostrzeżenia meteorologiczne (rys. IMGW) / materiały udostępnione

Pogodne niebo i spokojny wiatr – tylko na chwilę

Początek tygodnia przyniesie chwilowe uspokojenie pogody. We wtorek i środę w większości kraju niebo będzie pogodne lub tylko lekko zachmurzone. Na wschodzie kraju miejscami pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale opadów nie należy się spodziewać. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem okresami umiarkowany, wiejący z południa.

Nocą z wtorku na środę temperatura ponownie spadnie do -15 st. C na południu, w centrum do -6 st. C, a nad morzem utrzyma się w okolicach -3 st. C. W dzień słupek rtęci nie przekroczy 2 st. C, a na zachodzie i nad morzem lokalnie wzrośnie do 3 st. C.

Gołoledź i opady na zachodzie

W czwartek do Polski zacznie napływać cieplejsze, ale wilgotne powietrze. Zachmurzenie wzrośnie, a na zachodzie kraju pojawią się pierwsze opady – deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami także marznącego deszczu, który może powodować niebezpieczną gołoledź. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na nieodśnieżonych i nieposypanych drogach.

Temperatura minimalna wyniesie od -10 st. C na południowym wschodzie, przez -6 st. C w centrum, do około -1 st. C nad morzem. W dzień na Suwalszczyźnie będzie najchłodniej – do -1 st. C, w centrum około 1 st. C, a nad morzem nawet 5 st. C. Wiatr pozostanie słaby, ale nad Bałtykiem zacznie się wzmagać, osiągając momentami dość silne porywy z kierunków zachodnich.

Piątek i sobota pod znakiem chmur, opadów i silnego wiatru

Kolejne dni przyniosą jeszcze więcej chmur i opadów. W piątek zachmurzenie będzie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem pojawią się w wielu regionach, a w górach spodziewane są opady śniegu. Miejscami wystąpią silne zamglenia, które dodatkowo utrudnią poruszanie się po drogach.

Temperatura minimalna w piątek wyniesie od -3 st. C na południu, przez 0 st. C w centrum, do 4 st. C nad morzem. W ciągu dnia na południu kraju maksymalnie 0 st.C, w centrum 2 st. C, a na wybrzeżu nawet 6 st. C. W rejonach podgórskich temperatura nie przekroczy -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Sobota nie przyniesie poprawy – zachmurzenie pozostanie duże, miejscami całkowite. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, będą towarzyszyć mieszkańcom niemal całego kraju. Temperatura minimalna od -3 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum, do 6 st. C nad samym morzem. W dzień najchłodniej będzie na Podkarpaciu – do -1 st. C, w centrum 3 st. C, a na wybrzeżu nawet 7 st. C. Wiatr nadal będzie dokuczliwy, szczególnie nad morzem, gdzie w porywach osiągnie do 55 km/h.