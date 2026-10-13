Zaskakująca wypowiedź Trumpa: Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski

RMF24

Myślę, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie bardziej niż prezydent Wołodymyr Zełenski – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o to, jak zamierza skłonić Putina do przestrzegania ogłoszonego przez siebie w niedzielę „energetycznego rozejmu”, czyli zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną. „Musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie” - powiedział Trump.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w niedzielę we wpisie na portalu Truth Social, że ze skutkiem natychmiastowym wchodzi w życie energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Zaapelował przy tym do obu stron o jego przestrzeganie. Mimo ogłoszonego przez Trumpa w niedzielę energetycznego rozejmu, Rosja nie zaprzestała uderzeń na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej.

Zełenski: Rosja nie chce zgodzić się na zawieszenie broni

Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swojego wystąpienia przez internet na Warsaw Security Summit zapewnił, że Ukraina będzie wspierać zawieszenie broni, jeśli chodzi o infrastrukturę energetyczną. Prosimy o to od miesięcy, podsuwając tę ideę zawieszenia broni w domenie energetycznej. My zgodziliśmy się na to zawieszenie i amerykański zespół wie doskonale, co to dla nas znaczy – mówił Zełenski. Jak zaznaczył jednak natychmiast po wpisie Trumpa na Truth Social „Rosja uderzyła celowo w elektrownię, która znajduje się w Charkowie, powodując dalsze zniszczenia w naszym systemie elektroenergetycznym”.

W poniedziałek po południu Zełenski w mediach społecznościowych zamieścił wpis nawiązujący jeszcze raz do propozycji Trumpa. „Coraz bardziej oczywiste jest, że Rosja nie chce zgodzić się na zaproponowane przez Stany Zjednoczone zawieszenie broni w zakresie ataków na energetykę i zamierza kontynuować terrorystyczne ataki powietrzne na naszych ludzi i społeczności” – napisał prezydent Ukrainy. „Tylko dziś Rosjanie zaatakowali sześć obiektów energetycznych w Ukrainie” - podkreślił.

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Trump: Musimy skłonić Zełenskiego

Dziennikarze dopytywali wczoraj Donalda Trumpa o to, jak zamierza skłonić Putina do energetycznego rozejmu.

„Myślę, że to, co się dzieje, to on (Putin) chce zawrzeć porozumienie i musimy skłonić Zełenskiego, by chciał zawrzeć porozumienie” - powiedział Trump.

Pytany przez PAP, na czym opiera swoje przeświadczenie o skłonności Rosji, biorąc pod uwagę jej ataki, prezydent powtórzył, że myśli, że obaj przywódcy się dogadają.

Właściwie myślę, że Putin chce zawrzeć porozumienie bardziej niż Zełenski - powiedział Trump przed odlotem do Ohio.

Amerykański przywódca kilkakrotnie, odpowiadając na inne pytania na podobny temat, wyrażał przekonanie, że Rosja i Ukraina dojdą do porozumienia.

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„Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili”

Zełenski i Putin muszą się zebrać i skończyć tę niedorzeczną wojnę. W tym miesiącu stracili 32 tys. ludzi w tej wojnie, to absurdalne - powiedział.

Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem: zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, że się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa - oznajmił.

Pytany o złamanie przez Rosję postanowień powiedział, że musi się temu przyjrzeć, bo myśli, że naruszenia są po obu stronach.