RMF24

Jarmark bożonarodzeniowy na Rynku Głównym w Krakowie został oficjalnie otwarty. Można go odwiedzać do 1 stycznia 2027 roku. Trzy tygodnie temu w tym miejscu doszło do tragedii, dlatego na płycie stanęły zapory blokujące nieuprawniony wjazd samochodów do centrum. Obecne są liczne patrole policji oraz punkt medyczny. To wszystko jednak nie pozbawia Krakowa świątecznej atmosfery oraz nie odstrasza prawdziwych tłumów, które przychodzą na rynek.

Ręcznie malowane bombki, ozdoby choinkowe, stroiki, świece z wosku, haftowane obrusy i serwety, szopki, drewniane zabawki, wyroby ceramiczne i skórzane, regionalne kożuchy, biżuteria, grillowane oscypki, grzaniec i mnóstwo innych smakołyków - to wszystko można znaleźć na jarmarku bożonarodzeniowym na Rynku Głównym w Krakowie, który został oficjalnie otwarty w sobotę 28 listopada.

Jedną z atrakcji jest tradycyjna kuźnia, gdzie odbywają się pokazy kowalstwa. Chętni mogą zamówić także podkówkę z własnym imieniem.

Jak co roku na jarmarku można znaleźc też stoisko Poczty Polskiej, na którym można nadać świąteczne kartki i listy oraz otrzymać okolicznościowy stempel jarmarku bożonarodzeniowego.

Tegoroczny jarmark ma jednak jeszcze inne elementy, które przypominają o tragicznej strzelaninie, do której doszło 7 listopada. Nie powodują one jednak, że turystów lub Krakowian na jarmarku jest mniej. Na drogach dojazdowych do Rynku Głównego i Małego Rynku pojawiły się tymczasowe bariery. Miasto pracuje również nad docelowym systemem zabezpieczeń. Widoczne są też liczne patrole policji. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiadał też, że na jarmarku obecni będą funkcjonariusze nieumundurowani. Jest też punkt medyczny.

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Fot. Art Service / PAP

Jarmark bożonarodzeniowy od ponad 30 lat nawiązuje do handlowych tradycji krakowskiego Rynku Głównego i na stałe wpisał się w przedświąteczny krajobraz stolicy Małopolski.

Warto pamiętać, że mieszkańcy posiadający aktywną Kartę Krakowską mają prawo do 20 proc. rabatu na wszystkich stoiskach gastronomicznych i spożywczych, a przejazd jarmarkową karuzelą kosztuje ich symboliczne 5 zł.