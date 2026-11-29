RMF24

W sobotnim losowaniu Lotto padła główna wygrana – szczęśliwiec, który poprawnie wytypował wszystkie sześć liczb, wzbogaci się o ponad 27 milionów złotych. Sprawdź, jakie liczby przyniosły fortunę i ile można wygrać w kolejnych losowaniach.

W sobotę, 28 listopada 2026 roku, podczas losowania Lotto padły liczby: 10, 11, 20, 25, 29 i 37. Jeden z graczy wytypował poprawnie wszystkie sześć liczb, dzięki czemu na jego konto trafi aż 27 671 458,10 zł. To jedna z najwyższych wygranych w historii tej gry liczbowej.

Nie zabrakło także innych szczęśliwców – aż 63 osoby poprawnie wskazały pięć liczb i każda z nich wzbogaci się o 11 173 zł.

Kolejna szansa na wygraną już we wtorek, 1 grudnia – tym razem w puli znajdzie się 3 miliony złotych.

Lotto Plus – dodatkowa szansa na wygraną

W sobotnim losowaniu Lotto Plus wylosowano liczby: 5, 8, 15, 21, 25 i 44. Tym razem nikomu nie udało się trafić wszystkich sześciu liczb, ale 48 graczy zdobyło nagrody za pięć trafień – każda z tych osób otrzyma po 3500 zł. Warto przypomnieć, że w Lotto Plus wysokość wygranych jest stała, a główna nagroda nie kumuluje się i wynosi zawsze milion złotych.

Zmiany w Lotto – wyższe wygrane i nowa cena zakładu

Od sierpnia 2026 roku cena jednego zakładu Lotto wynosi 5 zł. To pierwsza podwyżka od 2009 roku. Wraz z nią wzrosła gwarantowana pula na wygrane pierwszego stopnia – teraz za trafienie „szóstki” można liczyć na co najmniej 3 miliony złotych. Zwiększył się także udział wygranych pierwszego stopnia w całej puli przeznaczonej na wypłaty – z 44 do 49 procent.

Aby zagrać w Lotto, wystarczy skreślić 6 z 49 liczb lub zdać się na los i wybrać opcję „chybił trafił”. Dodatkowa szansa na wygraną to Lotto Plus – wystarczy dopłacić 1 zł, by te same liczby wzięły udział w dodatkowym losowaniu.

Najwyższe wygrane w historii Lotto

Najwyższa wygrana w całej historii Lotto padła 16 marca 2017 roku w miejscowości Skrzyszów – szczęśliwa osoba zgarnęła ponad 36 milionów złotych. Nieco mniej, bo ponad 35 milionów padło w sierpniu 2015 roku w Ziębicach. Na trzecim miejscu znalazło się ponad 33 miliony z Gdyni – „szóstka” padła 9 lutego 2012 roku.

Co ciekawe, sobotnia wygrana jest niewiele niższa od tej, która padła 16 lutego 2013 roku. Szczęśliwy gracz otrzymał wtedy ponad 28 milionów złotych – obecnie jest to dziesiąta najwyższa wygrana w historii.

Z kolei w 1995 roku w Olsztynie ten sam gracz trafił dwie „szóstki” w odstępie zaledwie dwóch tygodni.