RMF24

Po północy doszło do pożaru hali magazynowej przy ul. Tarnobrzeskiej w Radomiu i od tej pory trwa akcja gaśnicza strażaków. W hali przechowywane są żaluzje i rolety. W akcję gaśniczą zaanagażowane są potężne siły.

Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Radomiu w województwie mazowieckim. Ogień pojawił się tam w nocy z soboty na niedzielę. Bardzo trudno go opanować.