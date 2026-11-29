Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Radomiu w województwie mazowieckim. Ogień pojawił się tam w nocy z soboty na niedzielę. Bardzo trudno go opanować.
Po dojeździe pierwszych sił na miejsce okazało się, że ogień wszedł już na konstrukcję dachu, która uległa uszkodzeniu i zapadła się do środka. W szczytowym momencie na miejscu działało 26 zastępów państwowej i ochotniczej straż pożarnej, czyli ok. 70 strażaków - powiedział reporterowi RMF FM Michałowi Radkowskiemu mł. asp. Piotr Markowski ze PSP w Radomiu.