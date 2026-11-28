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Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,0 nawiedziło południową Kalifornię w sobotni poranek czasu miejscowego. To najsilniejsze trzęsienie, jakie nawiedziło obszar metropolitalny Los Angeles County-Orange County od 12 lat – zauważył dziennik Los Angeles Times.

Trzęsienie ziemi w Kalifornii

Pierwszy, główny wstrząs o magnitudzie 5,0 miał miejsce o godz. 9:30. Jego epicentrum było zlokalizowane około 5 km na zachód od molo na Hermosa Beach i na południowy zachód od molo na Manhattan Beach.

Wstrząs był odczuwalny na dużym obszarze regionu, choć nie zgłoszono poważnych zniszczeń poza rozbitą szybą i przedmiotami spadającymi z półek.

Nad rafinerią Chevron w El Segundo unosił się słup dymu – miasto wydało ostrzeżenie, informując, że w rafinerii „doszło do awaryjnego spalenia gazów”, a na miejsce zdarzenia skierowano strażaków z El Segundo i Manhattan Beach.

Liczne wstrząsy wtórne

Przedstawiciele władz stanowych poinformowali, że w rejonie odnotowano ponad 40 wstrząsów wtórnych. Kalifornijska Służba Geologiczna (CGS) poinformowała w poście na X, że kilka z nich osiągnęło magnitudę co najmniej 3.

Dziennik Los Angeles Times napisał, że o godz. 11:41 nastąpił wstrząs wtórny o magnitudzie 4,5. Podczas tego wstrząsu wtórnego umiarkowane drgania były odczuwalne w Hermosa Beach, Redondo Beach i Torrance – podała amerykańska agencja naukowo-badawcza USGS. Na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles panel sufitowy w jednym z terminali spadł podczas wstrząsu.

W następstwie wstrząsu wtórnego zamknięto molo na Manhattan Beach – w ramach środków ostrożności. Z kolei plaża w Hermosa Beach została zamknięta w celu sprawdzenia, czy jej konstrukcja molo jest bezpieczna. Samo molo było jednak zamknięte już od dwóch dni – przypomniał Los Angeles Times.

Jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w regionie od lat

Jest bardzo mało prawdopodobne, by to trzęsienie spowodowało poważne szkody – oceniła sejsmolożka Lucy Jones, cytowana przez dziennik. Intensywność drgań najbliżej epicentrum „to poziom, który budzi strach wśród ludzi”, ale nie były one wystarczająco silne, aby wywołać poważne zniszczenia – przekonywała.

Niemniej, Jones oceniła, że „to jedno z silniejszych trzęsień ziemi, jakie wystąpiło w rejonie Los Angeles od dłuższego czasu”. Ostatnie trzęsienie o magnitudzie 5 lub większej w metropolii Los Angeles County-Orange County miało miejsce w 2014 roku w Brea (osiągnęło magnitudę 5,1).