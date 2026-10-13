Atak Rosji na Kijów pociskami balistycznymi. Zełenski wspomina o sojusznikach

RMF24

„Rosja zaatakowała Kijów pociskami balistycznymi, ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów” - przekazał we wtorek w nocy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że celem ataku była elektrociepłownia, w którą trafił pocisk rosyjski. Uszkodzony został też budynek mieszkalny.

O ataku na ukraińską stolicę Zełenski poinformował w mediach społecznościowych.

„Rosyjski atak rakietami balistycznymi na Kijów. Ponownie bez ostrzeżenia ze strony partnerów. Głównym celem był sektor energetyczny, a konkretnie elektrociepłownia nr 4. Niestety, doszło do trafienia. Uszkodzony został również budynek mieszkalny, a ratownicy gaszą obecnie pożar. Nasze systemy wykryły te pociski dopiero wtedy, gdy praktycznie zbliżały się już do Kijowa. Elektrociepłownia nr 4 jest jednym z głównych obiektów energetycznych stolicy” - napisał w komunikatorze Telegram.

Zełenski ostrzega: Rosja nie zamierza przestrzegać ustaleń

Ukraiński przywódca zaznaczył, że według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie przygotowują kolejne odpalenia pocisków balistycznych. Dodał także, że Rosja nie zamierza przestrzegać ustaleń, o których mówił prezydent USA Donald Trump, i mimo poparcia Ukrainy dla zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną obiera za cel kolejną elektrownię oraz ukraińskich obywateli.

„To zdecydowanie niesprawiedliwe, że Rosjanie niszczą infrastrukturę energetyczną, a Ukraina nie otrzymuje nawet ostrzeżeń o wystrzeleniu pocisków balistycznych. Ważne, by świat nie milczał w tej sprawie. Ważne jest również, by Stany Zjednoczone rzeczywiście widziały, co się dzieje i kto ponosi winę za przedłużanie się wojny” - oświadczył Zełenski.

Siły Powietrzne Ukrainy również potwierdziły informację o rosyjskim ataku balistycznym na stolicę. „Rosjanie zaatakowali stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. Sytuacja jest podobna do wczorajszej – nie otrzymaliśmy od partnerów informacji o wystrzeleniu pocisków z terytorium przeciwnika. Przyczyny są ustalane” – zaznaczyły w komunikatorze Telegram.

Wcześniej we wtorek prezydent USA zapewnił, że Stany Zjednoczone nadal pomagają Ukrainie i przekazują jej dane wywiadowcze. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju, lecz nie wiedzą, jak go osiągnąć.