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Ponad 20 osób zmarło, a co najmniej 500 uległo zatruciu w Iranie od połowy listopada po spożyciu alkoholu skażonego metanolem – poinformował w sobotę portal Al-Dżazira. Substancja ta, stosowana m.in. w środkach dezynfekujących oraz preparatach do przemywania ran, może być śmiertelnie niebezpieczna.

Zatrucia skażonym alkoholem w Iranie. Aresztowano ok. 10 osób

Dwa lata po tym, jak cztery osoby zostały stracone za dystrybucję skażonych napojów alkoholowych – co doprowadziło do śmierci 17 osób, a u 199 osób spowodowało uszczerbek na zdrowiu, w tym utratę wzroku – przez Iran przetacza się kolejna fala masowych zatruć alkoholem – przekazał portal.

Pierwszy przypadek śmiertelny odnotowano 16 listopada w mieście Marwdasz w środkowym Iranie. Do piątku liczba osób zatrutych wyniosła 66 w prowincji Fars, 126 w prowincji Hormozgan (południowy Iran), 230 w prowincji Chorasan-e Razawi oraz 15 w prowincji Azerbejdżan Zachodni.

Od tego czasu policja rozpoczęła działania wymierzone w sprzedawców nielegalnego alkoholu. Do piątku na terenie całego Iranu aresztowano około 10 osób w związku z tymi zdarzeniami.

W piątek prokurator prowincji Chorasan-e Razawi poinformował, że przypadki zatruć w prowincjach Chorasan-e Razawi, Fars i Hormozgan są ze sobą powiązane. W związku z tym aresztowano kilka osób należących do „sieci dystrybucji skażonego alkoholu”.

Za spożywanie alkoholu w Iranie grozi surowa kara

W Iranie przepisy zakazujące spożywania alkoholu wprowadzono w 1980 roku, niedługo po rewolucji islamskiej. Wyjątek stanowią mniejszości religijne, takie jak chrześcijanie czy Żydzi, które mogą legalnie nabywać niektóre rodzaje alkoholu, na przykład wino.

Sprzedaż i zakup alkoholu są w Iranie nielegalne. Osobom spożywającym alkohol grozi kara 80 uderzeń biczem oraz więzienie, a w przypadku recydywy – nawet kara śmierci.

Ministerstwo zdrowia Iranu ponowiło apel, aby unikać spożywania alkoholu – a w razie jego spożycia i wystąpienia nietypowych objawów – niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.