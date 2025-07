Dlaczego to ważne?

Rozmieszczenie B61-12 w Wielkiej Brytanii jest istotnym elementem strategii odstraszania nuklearnego NATO. Baza RAF Lakenheath była już wcześniej miejscem składowania amerykańskiej broni jądrowej, jednak ta została wycofana w 2008 roku. Obecny powrót amerykańskich głowic na Wyspy Brytyjskie jest odpowiedzią na rosnące napięcia międzynarodowe, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i pogarszających się relacji Zachodu z Rosją.

Informacja pojawia się niedługo po podpisaniu między Wielką Brytanią i Francją paktu o skoordynowanym odstraszaniu nuklearnym. "Każdy przeciwnik zagrażający żywotnym interesom Wielkiej Brytanii lub Francji może zostać skonfrontowany z potęgą sił nuklearnych obu krajów"- zaznaczono w oświadczeniu po podpisaniu umowy przez Emmanuela Macrona i Keira Starmera.

Amerykańska bomba jądrowa B61-12 w Europie?

B61-12 to najnowsza wersja amerykańskiej bomby termojądrowej, która stanowi kluczowy element modernizacji arsenału nuklearnego Stanów Zjednoczonych i NATO. Bomba ta, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, łączy wysoką precyzję z możliwością regulacji siły rażenia.

B61-12 jest bombą grawitacyjną, wyposażoną w nowoczesny system naprowadzania, który pozwala na osiągnięcie celności rzędu 30 metrów. Dzięki temu bomba ta jest znacznie bardziej precyzyjna niż jej poprzedniczki. Jej moc można regulować w zakresie od 0,3 do 50 kiloton, co umożliwia dostosowanie użycia do konkretnej sytuacji taktycznej lub strategicznej.

Bomba ma długość około 3,58 metra, średnicę 33 centymetrów i waży około 320 kilogramów. Przystosowana jest do przenoszenia przez najnowocześniejsze samoloty bojowe, takie jak F-15E Strike Eagle, F-16C/D, F-35A Lightning II oraz bombowiec B-2 Spirit.

B61-12 wyposażona jest w zaawansowane systemy zabezpieczające przed nieautoryzowanym użyciem oraz przypadkową detonacją. Nowa bomba zastępuje kilka starszych wersji B61, upraszczając logistykę i obsługę amerykańskiego arsenału jądrowego.