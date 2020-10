​Dwie osoby zginęły, a 9 zostało rannych w wybuchu na stacji gazowej w obwodzie charkowskim na Ukrainie - poinformowała policja tego regionu. Na skutek eksplozji zawaliła się część budynku.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ciała dwóch ofiar znaleziono pod gruzami. Dziewięć osób w różnym stanie przewieziono do szpitala. Stan dwóch z nich jest oceniany jako ciężki - przekazał szef charkowskiej państwowej administracji obwodowej Ołeksij Kuczer.

Agencja Ukrinform podała, że jako ciężki oceniany jest stan czterech rannych, którzy mają poparzenia 50-70 proc. powierzchni ciała.

Do wybuchu na terenie stacji w miejscowości Bereziwske doszło ok. godz. 12. Pożar ugaszono o godz. 13.30. Jak informuje ukraińska redakcja BBC, na stacji prowadzone były prace w ramach przygotowania do sezonu zimowego. Pracowały tam dwie brygady.



Ustalane są przyczyny wybuchu, a w związku ze zdarzeniem wszczęto dochodzenie. Bez dostaw gazu jest 10 miejscowości.