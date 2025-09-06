W Palazzo del Cinema na wyspie Lido odbyła się ceremonia zamknięcia 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Podczas uroczystości rozdano szereg nagród; doceniona została m.in. produkcja "Father, Mother, Sister, Brother" Jima Jarmuscha, której przyznano statuetkę Złotego Lwa dla najlepszego filmu. Wcześniej Srebrnym Lwem uhonorowano "The Voice of Hind Rajab" - wstrząsającą opowieść o palestyńskich dzieciach, ofiarach izraelskiej interwencji w Strefie Gazy.

Jim Jarmusch, reżyser "Father, Mother, Sister, Brother", odbierający Złotego Lwa / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

W sobotni wieczór w Palazzo del Cinema na wyspie Lido odbyła się ceremonia zamknięcia 82. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Podczas uroczystości, którą poprowadziła włoska aktorka Emanuela Fanelli, rozdano szereg nagród.

Laureatów konkursu głównego wyłoniło jury w składzie: amerykański reżyser i scenarzysta Alexander Payne, francuski reżyser i scenarzysta Stéphane Brizé, włoska reżyserka i scenarzystka Maura Delpero, rumuński reżyser, scenarzysta i producent Cristian Mungiu, irański reżyser i scenarzysta Mohammad Rasoulof, brazylijska aktorka i scenarzystka Fernanda Torres oraz chińska aktorka Zhao Tao.

Najważniejszą nagrodę, czyli Złotego Lwa dla najlepszego filmu, otrzymała produkcja "Father, Mother, Sister, Brother" Jima Jarmuscha. W rywalizacji o statuetkę dzieło pokonało 20 filmów, w tym m.in. "The Testament of Ann Lee" Mony Fastvold, "Bugonię" Yorgosa Lanthimosa, "Frankensteina" Guillermo del Toro i "Jaya Kelly'ego" Noaha Baumbacha.

Wcześniej Srebrnym Lwem - Wielką Nagrodą Jury uhonorowano "The Voice of Hind Rajab" Kaouther Ben Hani. To wstrząsająca opowieść o palestyńskich dzieciach, ofiarach izraelskiej interwencji w Strefie Gazy.

Kaouther Ben Hania, reżyserka filmu „The Voice of Hind Rajab", ze statuetką Srebrnego Lwa / TIZIANA FABI/AFP / East News

Nagrody dla najlepszych aktorów

Podczas ceremonii zamknięcia weneckiego festiwalu rozdano też nagrody indywidualne. I tak: statuetkę dla najlepszej aktorki za rolę w "The Sun Rises on Us All" odebrała Xin Zhilei, z kolei najlepszym aktorem został Toni Servillo, który wystąpił w filmie "La grazia". Wcześniej statuetkę imienia Marcello Mastroianniego dla najlepszej młodej aktorki przyznano Lunie Wedler za rolę w "Silent Friend".

Xin Zhilei ze statuetką dla najlepszej aktorki / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Za reżyserię nagrodzono Benny'ego Safdiego, twórcę "The Smashing Machine", natomiast statuetka za najlepszy scenariusz trafiła do Valérie Donzelli i Gillesa Marchanda za "À pied d’oeuvre". Wcześniej nagrodą specjalną jury doceniono "Below the Clouds" Gianfranco Rosiego.