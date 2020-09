Grecka policja zaczęła w czwartek akcję przenoszenia tysięcy migrantów ze spalonego obozu Moria do nowego obozu na wyspie Lesbos - poinformowały władze.

Grecka policja zaczęła w czwartek akcję przenoszenia tysięcy migrantów ze spalonego obozu Moria do nowego obozu na wyspie Lesbos / VANGELIS PAPANTONIS / PAP/EPA

Według policji początek akcji przebiegł sprawnie i obyło się bez przemocy. Celem akcji jest skłonienie migrantów - którzy zostali bez dachu nad głową po spłonięciu obozu Moria - do nowego prowizorycznego obozu na wyspie.

To jest operacja mająca na celu ochronę zdrowia publicznego o jasnym humanitarnym charakterze - stwierdziła grecka policja w komunikacie.



Do środy do nowego miejsca - obozu nad morzem złożonego z rodzinnych namiotów - przeprowadziło się niewiele ponad tysiąc osób, choć miejsca jest na 8 tys.



Według policji obóz Moria, którzy przez lata cieszył się złą sławą ze względu na skrajne przeludnienie i fatalne warunki sanitarne, spłonął na skutek podpalenia przez grupę migrantów w proteście przeciwko obostrzeniom koronawirusowym. Wirusa wykryto dotąd u 35 mieszkańców obozu. W sprawie podpalenia zatrzymano sześciu Afgańczyków .