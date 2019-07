Trzej udający policjantów przestępcy wyłudzili od starszych mieszkańców Wiednia łącznie 2,5 mln euro. Według tamtejszej policji oszuści to dwaj Serbowie w wieku 37 i 41 lat oraz 28-letni Turek.

Mężczyźni trafili do aresztu. Wiele wskazuje na to, że mieli wspólników. W co najmniej w jednym przypadku wyłudzone pieniądze odebrała kobieta - twierdzą policjanci.



Przestępcza trójka działała w stolicy Austrii od listopada 2018 roku. Sprawcy, podszywali się pod numery policyjne. Starali się wzbudzić u rozmówcy zaufanie. Potem prosili o przyniesienie na komisariat pieniędzy.



Jeszcze w trakcie rozmowy do drzwi pukał wspólnik, który tłumaczył, że to jednak on odbierze pieniądze. Pokazywał coś, co mogło przypominać policyjną legitymację.



Starsze osoby często oddawały oszczędności całego życia. W niektórych przypadkach było to ponad 100 tys. euro.