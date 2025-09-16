"W środowiskach, które zajmują się bezpieczeństwem, od kilku miesięcy było jasne, że moment ćwiczeń Zapad będzie tym newralgicznym. Mnie drony, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, nie zadziwiły (...). Co więcej, może być gorzej. Następne drony mogą nie być wabikami. Od bardzo dawna jesteśmy w wojnie hybrydowej. To są pewne jej etapy" - powiedziała w Rozmowie o 7:00 Joanna Kluzik-Rostkowska z KO, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji obrony narodowej i szefowa polskiej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. "Powinniśmy 'na sucho' ćwiczyć artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego" - dodała.

Joanna Kluzik-Rostkowka / Adam Burakowski / East News

Słuchaj Radia RMF24>>>

Wideo youtube

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Kluzik-Rostkowska: Może być gorzej. Następne drony mogą nie być wabikami

Piotr Salak pytał swojego gościa także o sprawy międzynarodowe. M.in. o wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Berlinie i Paryżu oraz manewry Zapad 2025. Czy prezydent Trump zwodzi Europę? Czy jest jakakolwiek szansa na to, że USA nałożą poważne sankcje na Rosję? I dlaczego amerykański prezydent mówił o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez drony "pomyłka"?

Czy komisji pegasusowej uda się w końcu przesłuchać Zbigniewa Ziobrę? Dlaczego prace komisji trwają tak długo?