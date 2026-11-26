Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci otrzymali zgłoszenie telefoniczne o niepokojących odgłosach słyszanych z jednego z budynków przy ul. Stradomskiej w Warszawie. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli ciało starszej kobiety. Na miejscu zatrzymali też młodego mężczyznę.
Rzeczniczka praskiej prokuratury przekazała, że 28-letni obywatel Ukrainy nie był lokatorem tego budynku.
Chciał dostać się do jednego z mieszkań. Krzyczał i się awanturował. Zwróciła mu uwagę 89-letnia matka właściciela budynku. Mężczyzna dotkliwie pobił staruszkę, która mimo reanimacji zmarła – dodała prokurator.
Mężczyzna został zatrzymany i przebadany na obecność alkoholu – był trzeźwy.
Z powodu jego specyficznego zachowania zabezpieczona została jego krew do dalszych badań, m.in. na zawartość substancji odurzających – przekazała prok. Kiełek-Łopińska.
W czwartek 28-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się, jednak odmówił wyjaśnień – powiedziała prokurator.
W piątek odbędzie się sekcja zwłok ofiary. Prokuratura zawnioskowała też o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.