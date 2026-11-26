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28-letni mężczyzna, który śmiertelnie pobił w środę w budynku przy ul. Stradomskiej w Wawrze 89-letnią kobietę, usłyszał zarzut zabójstwa – poinformowała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marzena Kiełek-Łopińska.

Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci otrzymali zgłoszenie telefoniczne o niepokojących odgłosach słyszanych z jednego z budynków przy ul. Stradomskiej w Warszawie. Po przyjeździe na miejsce policjanci znaleźli ciało starszej kobiety. Na miejscu zatrzymali też młodego mężczyznę.

Rzeczniczka praskiej prokuratury przekazała, że 28-letni obywatel Ukrainy nie był lokatorem tego budynku.

Chciał dostać się do jednego z mieszkań. Krzyczał i się awanturował. Zwróciła mu uwagę 89-letnia matka właściciela budynku. Mężczyzna dotkliwie pobił staruszkę, która mimo reanimacji zmarła – dodała prokurator.

Mężczyzna został zatrzymany i przebadany na obecność alkoholu – był trzeźwy.

Z powodu jego specyficznego zachowania zabezpieczona została jego krew do dalszych badań, m.in. na zawartość substancji odurzających – przekazała prok. Kiełek-Łopińska.

W czwartek 28-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa. Przyznał się, jednak odmówił wyjaśnień – powiedziała prokurator.

W piątek odbędzie się sekcja zwłok ofiary. Prokuratura zawnioskowała też o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny.