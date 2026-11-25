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Sekretarz generalny NATO Mark Rutte w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stawia Władimira Putina w trudnej sytuacji, testując jego gotowość do negocjacji i zakończenia wojny w Ukrainie. Zapewnił również, że Stany Zjednoczone realizują swoje zobowiązania wobec Kijowa, dostarczając pociski do systemów obrony powietrznej Patriot.

Szef NATO, który spotka się z Trumpem w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, wyraził przekonanie, że wspólne działania Zachodu, a zwłaszcza wsparcie dla Ukrainy, stanowią poważny test dla rosyjskiego przywódcy.

Działania prezydenta Trumpa, również podczas spotkania w Shenzhen, także stanowią próbę dla Putina. Jak poważne są jego intencje? Czy jest gotów zasiąść do stołu negocjacyjnego? – pytał Rutte na antenie Fox News. Utrzymujmy tę presję. Uważam, że przynosi ona efekty i musimy ją nadal wywierać – dodał.

Rutte podkreślił również rolę wysłanników Trumpa, Jareda Kushnera i Steve’a Witkoffa, którzy – jak zaznaczył – „pracują z ogromnym poświęceniem, aby doprowadzić do zakończenia wojny”.

Bezpieczeństwo Ukrainy – NATO rozważa różne scenariusze

Sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę, że po zakończeniu konfliktu – najlepiej na mocy porozumienia pokojowego, a jeśli to niemożliwe, w drodze długoterminowego zawieszenia broni – kluczowe będzie zapewnienie Ukrainie trwałego bezpieczeństwa.

Istnieją różne sposoby, by to osiągnąć. Odpowiedź na pytanie, czy Ukraina powinna przystąpić do NATO, należy wyłącznie do Sojuszu. Oczywiście są też inne możliwości zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zawarciu porozumienia pokojowego – mówił Rutte.

Co z amerykańską pomocą?

Szef NATO podkreślił, że najważniejsze jest obecnie zapewnienie Ukrainie wszystkiego, czego potrzebuje do skutecznej obrony i dalszego wywierania presji na Rosję. Odnosząc się do kwestii wsparcia militarnego, Rutte zaznaczył, że Stany Zjednoczone przekazują Ukrainie kluczowe dane wywiadowcze oraz niezbędny sprzęt obronny, za który płacą także Kanada i kraje europejskie. Uważam, że to sprawiedliwe rozwiązanie – ocenił.

Jeśli chodzi o zaawansowane pociski przechwytujące PAC-3 do systemów Patriot, Stany Zjednoczone dostarczają je zgodnie z obietnicą – zapewnił Rutte. Dodał, że również Europa przekazuje Ukrainie wszystko, co jest w stanie dostarczyć, choć wszyscy chcieliby zrobić jeszcze więcej. Wiemy, że zapasy są ograniczone, ale zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa aktywnie analizują, jakie dodatkowe działania można podjąć – podkreślił.

Tymczasem, jak informował we wtorek „The Financial Times”, szef Pentagonu Pete Hegseth wstrzymuje zatwierdzoną już przez USA dostawę około 60 pocisków do systemów Patriot dla Ukrainy. Wśród nich znajduje się osiem pocisków, które miały trafić do Kijowa we wrześniu, po 10 sztuk planowanych na październik i listopad oraz 12 pocisków z terminem dostawy w grudniu. PAC-3 to najskuteczniejsze pociski w zwalczaniu rosyjskich rakiet balistycznych.