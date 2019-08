Prezydent USA Donald Trump wyraził nadzieję, że Giuseppe Conte pozostanie premierem Włoch. Napisał o tym na Twitterze dzień po zakończeniu szczytu G7 w Biarritz we Francji, w którym obaj uczestniczyli.

Giuseppe Conte / JULIEN DE ROSA / PAP/EPA

Swoim wpisem Trump odniósł się do kryzysu rządowego we Włoszech, do którego doszło po rozpadzie koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd, w wyniku którego Conte podał się 20 sierpnia do dymisji. Jako ustępujący szef rządu pojechał na szczyt G7.

Gdy Ruch Pięciu Gwiazd rozpoczął rozmowy na temat utworzenia nowego gabinetu z centrolewicową Partią Demokratyczną, postawił warunek, że Conte musi pozostać w nim premierem. Na tym tle we wtorek doszło do impasu i przerwania negocjacji, ponieważ centrolewica nie wyraziła pełnej aprobaty dla takiego rozwiązania.

W godzinach impasu w tych rokowaniach na profilu prezydenta Trumpa na Twitterze pojawił się jego następujący wpis: Zaczynają rosnąć szanse wysoce szanowanego Premiera Republiki Włoskiej Giuseppe Contego. Mocno reprezentował Włochy na G7. Kocha bardzo swój kraj i dobrze współpracuje z USA.

To bardzo utalentowany człowiek, który miejmy nadzieję pozostanie Premierem! - dodał Donald Trump.