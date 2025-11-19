​Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że jest zawiedziony rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem i jego postawą w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, mimo doniesień o porozumieniu z Rosją. Zapowiedział też, że na prośbę Arabii Saudyjskiej zajmie się rozwiązaniem konfliktu w Sudanie.

Donald Trump przyznał, że jest rozczarowany Władimirem Putinem / Drew Angerer / East News

Donald Trump wyraził swoje rozczarowanie postawą Władimira Putina.

Trump przypomniał, że zakończył osiem konfliktów, a do rozwiązania pozostała mu jeszcze jedna wojna.

Wypowiedzi Trumpa pojawiły się w kontekście medialnych doniesień o negocjacjach między USA a Rosją dotyczących planu pokojowego dla Ukrainy.

Trump zasugerował także, że kolejnym konfliktem, którym chciałby się zająć, jest wojna domowa w Sudanie.

Trump: Rozstrzygnąłem osiem wojen, została mi jedna

Trump mówił o swoim rozczarowaniu Putinem występując na Amerykańsko-Saudyjskim Forum Inwestycyjnym w Kennedy Center w Waszyngtonie. Rozstrzygnąłem osiem wojen. Została mi jeszcze jedna. Wiecie, jaka? Myślałem, że ta będzie łatwa, bo mam dobre relacje z prezydentem Putinem, ale jestem teraz trochę rozczarowany prezydentem Putinem, a on o tym wie - powiedział Trump.

Wspominał później, że Władimir Putin gratulował mu rozwiązania konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią, który - według Trumpa - Rosja starała się zakończyć przez wiele lat. Powiedziałem: nie martw się o to. Po prostu pozwól mi zakończyć twoją cholerną wojnę, okej? Nie musisz mi pomagać, nie potrzebuje żadnej pomocy. Potrzebuje pomocy z twoją wojną - i to się stanie - dodał.

Media: Rosja i USA dogadują plan pokoju w Ukrainie

Trump już wielokrotnie wcześniej mówił o swoim rozczarowaniu postawą Putina. Jego środowe słowa padły jednak na tle doniesień m.in. Axios i "Financial Times" o wynegocjowanym z Rosją planie pokojowym, którego akceptacje USA chcą wymusić na Ukrainie.

Plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a według Axios także uznanie rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu przez Waszyngton.

Nowe cel Trumpa?

Podczas wystąpienia Trump sugerował, że zamiast wojny w Ukrainie, następnym konfliktem, który zamierza rozwiązać będzie wojna domowa w Sudanie.

Zakończyłem osiem wojen i powiem wam, Jego Wysokość chciałby, żebym zrobił coś bardzo ważnego, związanego z Sudanem. Nie było to w moich planach. Myślałem, że to po prostu szaleństwo i coś, co wymknęło się spod kontroli - powiedział Trump, zwracając się do saudyjskiego księcia i następcy trony Mohammeda bin Salmana.

Ale widzę - kontynuował - jak ważne to jest dla ciebie i dla wielu twoich przyjaciół, pokój w Sudanie, więc zaczniemy działać w Sudanie - dodał.