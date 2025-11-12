Lista ofiar i kondolencje z całego świata

Ministerstwo Obrony Turcji opublikowało listę 20 żołnierzy, którzy zginęli w katastrofie. Kondolencje Ankarze przekazali przywódcy Azerbejdżanu i Gruzji, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Swoje wsparcie wyraził również ambasador USA w Turcji Tom Barrack.

Współpraca międzynarodowa i wsparcie producenta samolotu

Minister obrony Turcji Yasar Guler rozmawiał we wtorek ze swoimi odpowiednikami z Gruzji i Azerbejdżanu oraz z szefem sztabu Azerbejdżanu na temat akcji poszukiwawczo-ratowniczej. Amerykańska firma Lockheed Martin, producent samolotu C-130 Hercules, wyraziła kondolencje i zadeklarowała pełną współpracę podczas śledztwa.

C-130 Hercules - wszechstronny wojskowy transportowiec

C-130 Hercules to czterosilnikowy, turbośmigłowy samolot transportowy, szeroko wykorzystywany przez siły zbrojne na całym świecie. Może startować i lądować na nieprzygotowanych pasach startowych, przewozić żołnierzy, sprzęt i ładunki. Jego uniwersalna konstrukcja pozwala także na wykorzystanie w roli samolotu wsparcia ogniowego, do operacji desantowych i rozpoznawczych. Obecnie jest jednym z głównych taktycznych samolotów transportowych w wielu armiach.