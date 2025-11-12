Tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało w środę, że w katastrofie wojskowego samolotu transportowego w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Do wypadku doszło we wtorek, gdy maszyna typu C-130 wystartowała z Azerbejdżanu w kierunku Turcji i rozbiła się na terenie Gruzji. To najtragiczniejszy incydent wojskowy w Turcji od 2020 roku.
- We wtorkowej katastrofie tureckiego samolotu wojskowego C-130 w Gruzji zginęło 20 żołnierzy. Przyczyny wypadku są badane.
- Na miejscu pracują tureckie i gruzińskie służby, a kondolencje przekazali m.in. przywódcy Azerbejdżanu, Gruzji oraz sekretarz generalny NATO.
- Producent maszyny, Lockheed Martin, zadeklarował wsparcie w śledztwie dotyczącym tragedii.
Przyczyna katastrofy nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości. Tureckie i gruzińskie służby rozpoczęły inspekcję miejsca zdarzenia w gminie Sighnaghu w regionie Kachetii w Gruzji w środę o godzinie 07:30 czasu miejscowego. Wstępne nagrania z miejsca katastrofy, o których donosi Reuters, pokazują fragmenty poskręcanego metalu rozrzucone na trawiastym wzgórzu. W mediach społecznościowych pojawiły się niezweryfikowane nagrania, na których widać, jak samolot rozpada się w powietrzu i spada na ziemię w płomieniach.