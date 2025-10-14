​Jak informuje we wtorkowym wydaniu dziennik "Rzeczpospolita" ,jeszcze w tym roku w Resku w województwie zachodniopomorskim zacznie swoją działalność farma fotowoltaiczna o mocy 40 MW. Gazeta podkreśla, że inwestorem jest Apple, za realizację projektu ma zaś odpowiadać izraelska firma Econergy.

Gmach koncernu Apple (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Apple zawarł z Econergy "popularną w branży OZE długoterminową umowę PPA (virtual Power Purchase Agreement) na zakup energii" - napisała "Rzeczpospolita".

Inwestycja Apple w Polsce

Dziennik we wtorkowej publikacji cytuje wiceprezes Apple’a, Lisę Jackson, która podkreśla, że "umowa była kluczowa dla pozyskania finansowania na budowę farmy". W ramach 19-letniej umowy Apple będzie kupować około 75 proc. produkowanej przez nią energii - cytuje Jackson "Rz".

Według gazety instalacja o mocy 40 MW zapewni dostawy energii dla kilkudziesięciu tysięcy gospodarstw domowych.

"Część większego projektu w Europie"

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na to, że zaangażowanie Apple’a w Polsce jest tylko częścią większego projektu w Europie. "Firma uczestniczy w przedsięwzięciach OZE w Hiszpanii, we Włoszech czy Rumunii" - napisała gazeta.

Jak z kolei pisze portal Interia Biznes, Apple ma w planach "zrównoważyć" energię do ładowania swoich urządzeń. Ten cel chce zrealizować do 2030 roku. Popularna w Europie firma - choćby za sprawą produkcji telefonów komórkowych - inwestuje w odnawialne źródła energii na niemal całym obszarze Starego Kontynentu.

"Apple stawia przede wszystkim na własne farmy słoneczne i wiatrowe" - pisze portal.