Kilka osób uznaje się za zaginione po gwałtownym osunięciu się ziemi na popularnym kempingu turystycznym w Mount Maunganui, jednej z największych atrakcji turystycznych Nowej Zelandii. Ziemia osunęła się też w pobliskiej miejscowości Papamoa, gdzie zginęły dwie osoby. Służby ratunkowe prowadzą intensywne działania.


  • Osunięcie ziemi na kempingu w Mount Maunganui - kilka osób zaginionych.
  • Kolejne osuwisko w pobliskiej Papamoa - dwie osoby nie żyją.
  • Ulewne deszcze i silne wiatry spowodowały powodzie i przerwy w dostawie prądu w regionie.
  • Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zobacz również:

Do zdarzenia doszło na kempingu w Mount Maunganui, gdzie w wyniku osunięcia się ziemi zaginęło kilka osób - podaje BBC. Ratownicy nie odnaleźli dotąd żadnych śladów życia. Minister zarządzania kryzysowego Mark Mitchell potwierdził, że wśród zaginionych znajduje się co najmniej jedna młoda dziewczyna. Akcja ratunkowa trwa, a służby nie tracą nadziei na odnalezienie ocalałych.

Osuwisko w Papamoa - są ofiary

Niedaleko, w miejscowości Papamoa, doszło do kolejnego osunięcia ziemi. W wyniku tego zdarzenia dwie osoba zgnięły, a jedna została poważnie ranna. Sytuacja w regionie jest bardzo trudna. 

W ostatnich dniach północną część Nowej Zelandii nawiedziły ulewne deszcze i silne wiatry. W regionie Zatoki Obfitości, gdzie doszło do osuwisk, wystąpiły rozległe powodzie oraz przerwy w dostawie prądu. Trudne warunki pogodowe znacznie utrudniają akcje ratunkowe i zwiększają ryzyko kolejnych osuwisk.

Relacje świadków

Jak podaje The New Zealand Herald, świadkowie będący w pobliżu kempingu w Mount Maunganui wskazywali na silne wstrząsy, które miały miejsce tuż przed osunięciem się ziemi.

Dziennik rozmawiał też z dwoma mężczyznami, którzy znajdowali się w gorących źródłach w pobliżu kempingu, gdy osunęła się ziemia. Ich uwagę zwróciły dziwnie poruszające się drzewa. Gdy zdali sobie sprawę, co się dzieje, natychmiast podnieśli alarm. Dodali, że może się wydawać, że takie osuwisko porusza się powoli, ale tak naprawdę całość rozegrała się w ciągu kilku sekund.

Premier odwiedzi poszkodowanych

Premier Nowej Zelandii Chris Luxon zapowiedział wizytę w regionach najbardziej dotkniętych katastrofą. Jego obecność ma na celu wsparcie dla mieszkańców oraz ocena sytuacji na miejscu.