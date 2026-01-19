Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz chodzić na siłownię, ale zależy Ci na lepszej formie, wybierz dobrej klasy sprzęt fitness do Twojego domu. Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć sprawdzonych propozycji, optymalnych na każdą kieszeń.

/ Materiały prasowe

Bieżnia S-LINE Quest

/ Materiały prasowe

+ Stabilna praca silnika o mocy 1490 watów zapewnia płynne rozpędzanie

+ Amortyzowany pomost zmniejsza obciążenia stawów podczas dłuższych sesji

+ Składana konstrukcja i kółka transportowe ułatwiają przechowywanie po treningu

S-LINE Quest została zaprojektowana z myślą o regularnym cardio w warunkach domowych, gdzie liczy się przewidywalność tempa i kultura pracy. Silnik o mocy 1490 watów reaguje miękko na przyspieszenia, dlatego łatwo przechodzi od marszu do truchtu bez wyraźnych skoków. Konsola wyświetla najważniejsze parametry, w tym czas, dystans, prędkość i szacunkowe kalorie, a sensory w poręczach pozwalają orientacyjnie kontrolować tętno, co ułatwia trzymanie strefy wysiłku. Cicha praca napędu sprawia, że poranne sesje nie budzą domowników. To bieżnia, która upraszcza trening, a jednocześnie oferuje zapas funkcji potrzebny, by z tygodnia na tydzień wydłużać dystans i systematycznie budować formę.

Rower magnetyczny One Fitness RM8740

/ Materiały prasowe

+ Płynny, bezkontaktowy opór magnetyczny sprzyja cichej pracy w mieszkaniu

+ Regulowane siodełko ułatwia dopasowanie pozycji do wzrostu

+ Czytelny komputer z podstawowymi danymi pozwala śledzić postępy

RM8740 to kompaktowy rower treningowy do codziennego użycia, skonstruowany tak, aby zachęcał do krótkich, ale częstych sesji. Magnetyczny system oporu działa bezszelestnie, a wielostopniowa regulacja pozwala precyzyjnie dopasować intensywność do celu - od rozgrzewki po interwał tlenowy. Stabilna rama i szeroka podstawa ograniczają kołysanie przy wyższej kadencji, a regulowane paski na pedałach podtrzymują stopę, utrzymując równy obieg korby. Siodełko regulowane w pionie pomaga zająć pozycję, która nie przeciąża odcinka lędźwiowego, a wielochwytna kierownica pozwala zmieniać ułożenie rąk w trakcie jazdy.

Wioślarz magnetyczny HMS ZM1901

/ Materiały prasowe

+ Opór magnetyczny zapewnia równą, progresywną charakterystykę ruchu

+ Składana konstrukcja ułatwia pionowe przechowywanie po treningu

+ Siedzisko płynnie porusza się po aluminionej szynie

Wioślarz ZM1901 umożliwia przeprowadzanie pełnowartościowych sesji wioślarskich w czterech ścianach, bez hałasu towarzyszącego modelom wodnym. Magnetyczny układ oporu reaguje przewidywalnie na tempo zaciągnięć, a skala regulacji pozwala przechodzić od rozgrzewkowego rytmu do wymagających odcinków siłowo-wytrzymałościowych. Długi tor prowadnicy sprzyja pracy z nogi i właściwej sekwencji ruchu (pchnięcie, odchylenie, dociąg), co przekłada się na lepsze zaangażowanie mięśni grzbietu i tylnej taśmy. Siedzisko porusza się gładko po aluminiowej szynie, a platformy pod stopy z regulowanymi paskami stabilizują but, utrzymując stały kąt ułożenia.

/ Materiały prasowe

Orbitrek magnetyczny YORK FITNESS HX7

/ Materiały prasowe

+ Kompleksowy trening całego ciała angażujący nogi, ramiona i pośladki

+ Łatwe monitorowanie postępów dzięki wyświetlaczowi LCD

+ Antypoślizgowe platformy i stabilna konstrukcja zapewniają bezpieczne i komfortowe użytkowanie

Orbitrek magnetyczny YORK FITNESS HX7 to cichy i wszechstronny sprzęt do domowego treningu cardio, który dzięki magnetycznemu oporowi, tylnemu napędowi i 9-kilogramowemu kołu zamachowemu zapewnia płynny, naturalny ruch angażujący całe ciało. Urządzenie oferuje 32 poziomy oporu, 23 programy treningowe (w tym 4 HRC), pomiar pulsu oraz czytelny wyświetlacz LCD z zapisem parametrów dla 4 użytkowników, co pozwala precyzyjnie dopasować trening do indywidualnych potrzeb. Duże, antypoślizgowe platformy, długość kroku 38,1 cm, stabilna konstrukcja do 150 kg oraz kompaktowe wymiary z kółkami transportowymi sprawiają, że HX7 to bezpieczne, wygodne i efektywne rozwiązanie zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników.

Bieżnia Spokey Ezra 1120 W 14 km/h

/ Materiały prasowe

+ Sprawny silnik umożliwia płynne przyspieszanie do 14 kilometrów na godzinę

+ Możliwość złożenia produktu pozwala na wsunięcie go pod łóżko lub sofę

+ Przejrzysta konsola upraszcza kontrolę czasu, dystansu i prędkości

Bieżnia Ezra została stworzona dla użytkowników, którzy chcą łączyć szybki marsz z truchtem i zależy im na kompaktowej formie sprzętu. Napęd zapewnia stabilny bieg taśmy i przewidywalne przyspieszenia, dzięki czemu zmiany tempa nie wytrącają z rytmu. Panel sterowania jest minimalistyczny i czytelny: prezentuje kluczowe metryki, a szybkie przyciski pozwalają błyskawicznie przeskoczyć między prędkościami podczas interwałów. 2-stopnia regulacja nachylenia ułatwia dostosowanie sprzętu do Twoich potrzeb. Ten sprzęt sprawdzi się zarówno u początkujących użytkowników, jak i zaawansowanych sportowców.

