Szukasz idealnego telewizora do wspólnych seansów? Wybór może być trudny, zwłaszcza przy tak wielu nowoczesnych modelach pełnych zaawansowanych funkcji. Aby ułatwić Ci decyzję, przygotowaliśmy zestawienie pięciu dużych telewizorów, które warto rozważyć!

/ Materiały prasowe

Telewizor LG OLED 65C45LA

/ Materiały prasowe

Telewizor LG OLED 65C45LA to doskonała propozycja dla miłośników kina i gier wideo, którzy cenią sobie bezkompromisową jakość obrazu. Dzięki technologii OLED każdy piksel emituje własne światło, co przekłada się na intensywne barwy i perfekcyjną czerń, zapewnia wyjątkową głębię oraz szczegółowość. Rozdzielczość 4K w połączeniu z zaawansowanymi standardami HDR takimi jak Dolby Vision sprawia, że nawet najbardziej dynamiczne sceny prezentują się imponująco, a subtelne detale nie umykają uwadze. Urządzenie zostało wyposażone w system webOS, który oferuje intuicyjny interfejs i szeroki wybór aplikacji streamingowych. Z kolei cztery złącza HDMI umożliwiają podłączenie konsoli, odtwarzacza Blu-ray oraz innego sprzętu, gwarantując komfort i elastyczność podczas użytkowania. Telewizor wspiera standard VRR i częstotliwość odświeżania 144 herców, co docenią zwłaszcza gracze oczekujący płynnego obrazu i minimalnych opóźnień.

ZOBACZ LG 65C45LA

Telewizor Hisense 65U8NQ

/ Materiały prasowe

Hisense 65U8NQ to nowoczesny telewizor klasy premium, który wyróżnia się zastosowaniem podświetlenia MiniLED i częstotliwością odświeżania aż do 144 herców. Rozwiązanie to nie tylko poprawia jakość kontrastu, ale również wpływa na płynność ruchu w dynamicznych scenach, dzięki czemu fani sportu i gier mogą cieszyć się niezwykle realistycznym obrazem pozbawionym niepożądanych efektów smużenia. Model ten obsługuje rozdzielczość 4K i oferuje wsparcie dla formatów Dolby Vision oraz HDR10+, pozwalając na szczegółową reprodukcję jasnych i ciemnych obszarów kadru. Telewizor korzysta z autorskiego systemu operacyjnego VIDAA, który zapewnia szybki dostęp do najważniejszych aplikacji, w tym platform streamingowych czy serwisów muzycznych. Dzięki obecności złącz HDMI 2.1 możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału nowoczesnych konsol, a wbudowane głośniki z obsługą Dolby Atmos gwarantują wielowymiarowe wrażenia dźwiękowe.

ZOBACZ HISENSE 65U8NQ

/ Materiały prasowe

Telewizor Samsung QE75Q74D

/ Materiały prasowe

Model Samsung QE75Q74D to propozycja dla osób, które poszukują dużego ekranu i znakomitej jakości obrazu w technologii QLED. Ekran o przekątnej 75 cali oraz rozdzielczość 4K wpływają na imponującą szczegółowość, a kropki kwantowe uwydatniają bogactwo kolorów przy jednoczesnym zachowaniu głębokiej czerni. Dzięki obsłudze HDMI 2.1 urządzenie docenią zwłaszcza gracze, którzy oczekują szybkiej reakcji i wysokiej płynności animacji. Telewizor oferuje także liczne funkcje inteligentne takie jak asystent głosowy i możliwość sterowania urządzeniami w ramach ekosystemu SmartThings. Dodatkowo wysmakowana estetyka i wąskie ramki czynią z Samsung QE75Q74D centralny punkt każdego pokoju. Jego solidna konstrukcja gwarantuje trwałość, a wszechstronne opcje konfiguracji pozwalają dostosować parametry obrazu do własnych preferencji.

ZOBACZ SAMSUNG QE75Q74D

Telewizor Philips 85PML9019

/ Materiały prasowe

Philips 85PML9019 zachwyca swoim ogromnym, 85-calowym ekranem z podświetleniem MiniLED, co przekłada się na wysoki poziom kontrastu i szczegółowości. Dzięki rozdzielczości 4K oraz częstotliwości odświeżania nawet najbardziej dynamiczne sceny sportowe prezentują się niezwykle klarownie i bez efektu rozmycia. Zastosowana technologia Ambilight w wersji trójstronnej dodaje seansom niepowtarzalnego klimatu, rozszerzając poświatę obrazu na ściany i wypełniając przestrzeń intensywnymi kolorami. Wsparcie dla Dolby Atmos sprawia, że dźwięk nabiera wielowymiarowości, co podnosi przyjemność z oglądania filmów i grania w gry. System operacyjny Titan zapewnia płynną nawigację w menu i łatwy dostęp do aplikacji VOD czy serwisów muzycznych.

ZOBACZ PHILIPS 85PML9019

Telewizor Sony LED XR-85X90L

/ Materiały prasowe

Sony LED XR-85X90L to telewizor stworzony z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy oczekują najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Ogromny, 85-calowy ekran z podświetleniem Full Array pozwala na precyzyjną kontrolę jasnych i ciemnych obszarów, co przekłada się na wysoki kontrast i głębię wizualną. Rozdzielczość UHD 4K w połączeniu z zaawansowanym procesorem Cognitive Processor XR gwarantuje szczegółową reprodukcję kolorów i ostrość nawet w dynamicznych ujęciach. System Google TV zapewnia wszechstronne możliwości personalizacji i dostęp do szerokiej gamy aplikacji. Dzięki technologii Acoustic Multi-Audio i zgodności z Dolby Atmos dźwięk zyskuje przestrzenny charakter, wypełniając pokój i pozwalając zanurzyć się w ulubionych filmach.

ZOBACZ SONY XR-85X90L