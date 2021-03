Do Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszono w tym roku 329 kandydatur - podał Norweski Komitet Noblowski. To trzecia najwyższa liczba nominacji w historii tej nagrody.

Greta Thunberg / HAYOUNG JEON / PAP/EPA

Jak podkreślono w komunikacie, 329 kandydatur to 234 osoby oraz 95 organizacji działających na rzecz pokoju na świecie. W ubiegłym roku zgłoszono 317 kandydatur. Rekord padł w 2016 roku, gdy nominowano 376 osób lub organizacji.



Nominacje pozostają tajne przez 50 lat, ale ich autorzy mogą sami je ujawniać. W tym roku ankieta przeprowadzona wśród norweskich parlamentarzystów wykazała, że wśród zgłoszonych kandydatur są: rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny, aktywistka klimatyczna Greta Thunberg oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i jej program sprawiedliwego podziału szczepionek COVAX.



Jeden z norweskich polityków ogłosił, że zaproponował kandydaturę ruchu Black Lives Matter.



Ponadto nominowani zostali: były prezydent USA Donald Trump, NATO, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) czy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).



Media w Polsce informowały, że do Pokojowej Nagrody Nobla zgłoszone zostało Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia".



Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia każdego roku. Mają do nich prawo m.in. dotychczasowi laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, naukowcy oraz członkowie parlamentów narodowych. Mogą to zrobić tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem internetu. Norweski Instytut Noblowski sprawdza nadesłane propozycje i dopiero na początku marca Norweski Komitet Noblowski podaje informacje o liczbie zgłoszonych kandydatur.



Laureat Pokojowej Nagrody Nobla ogłoszony zostanie na początku października w Oslo.