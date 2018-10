Brytyjska premier Theresa May podczas konwencji Partii Konserwatywnej w Birmingham swoje przemówienie zaczęła od… tańca. Na mównicę weszła tanecznym krokiem w rytm przeboju zespołu Abba „Dancing Queen”.

Wszystko działo się podczas konwencji programowej Partii Konserwatywnej. Theresa May weszła na salę w rytm przeboju Abby "Dancing Queen". Swoje przemówienie zaczęła od żartobliwego zdania: Musicie mi wybaczyć, jeżeli podczas przemówienia będę nieco kaszleć. Nie spałam całą noc klejąc dekorację - powiedziała May. Nawiązała do konwencji swojej partii w 2017 roku, kiedy podczas jej przemówienia elementy dekoracji zaczęły odpadać.

To nie pierwszy przypadek, kiedy szefowa brytyjskiego rządu tańczy publicznie. Podczas wizyty w Kenii postanowiła zatańczyć podczas spotkania z miejscowymi skautami.

