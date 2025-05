Pierwszy od czasu upadku reżimu Baszara al-Asada atak przeprowadzony przez dżihadystyczną organizację terrorystyczną tzw. Państwo Islamskie (IS) na siły władz syryjskich. W wyniku ataku, który miał miejsce w południowej prowincji As-Suwajda, zginęła jedna osoba, a trzy zostały ranne.

Pierwszy taki atak od czasu upadku reżimu (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Według informacji przekazanych przez organizację SITE, specjalizującą się w monitorowaniu stron internetowych islamistów, tzw. Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia ataku przy użyciu ładunku wybuchowego na pojazd należący do syryjskich sił zbrojnych.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka (SOHR) podało, że zginął jeden mężczyzna, a trzech członków syryjskiej armii zostało rannych, gdy ich patrol został trafiony zdalnie zdetonowaną miną lądową.

IS utrzymuje aktywność w Syrii

IS, które kilka lat temu zdołało przejąć kontrolę nad rozległym obszarem w Syrii i Iraku, zostało pokonane w Syrii w 2019 r. przez siły kurdyjskie przy wsparciu międzynarodowej koalicji. Utrzymuje jednak tam swoje komórki, które nadal atakują siły dowodzone przez Kurdów w północno-wschodniej Syrii.

W poniedziałek władze kraju ogłosiły, że rozbiły silnie uzbrojoną komórkę IS, która przygotowywała się do przeprowadzenia ataków w pobliżu Damaszku. Dziesięć dni wcześniej syryjskie siły bezpieczeństwa poinformowały, że aresztowały kilku członków IS w Aleppo, drugim co do wielkości mieście Syrii.

UE zniosła większość sankcji wobec Syrii

Unia Europejska zniosła w środę większość sankcji nałożonych na Syrię za rządów obalonego w grudniu 2024 r. prezydenta Baszara al-Asada. Informacje na ten temat przekazała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Zawieszenie sankcji obejmuje m.in. sektor ropy naftowej, gazu, energii elektrycznej oraz transportu, a także umożliwia transakcje finansowe między syryjskimi i europejskimi bankami w celach humanitarnych i w związku z odbudową kraju.

UE utrzymała sankcje wobec osób i podmiotów związanych z reżimem Asada odpowiedzialnych za brutalne represje wobec syryjskiej ludności cywilnej. Nałożyła też embarga na osoby i grupy odpowiedzialne za marcową falę przemocy, której ofiarami byli członkowie społeczności alawitów - mniejszości religijnej, z której wywodził się klan Asadów.

W grudniu ubiegłego roku Baszar al-Asad został obalony przez koalicję bojówek, której przewodziło islamistyczne ugrupowanie Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). Jego przywódca Ahmed al-Szara, pełniący obecnie rolę tymczasowego prezydenta Syrii, dystansuje się od ekstremistycznych ugrupowań i deklaruje chęć odbudowy kraju we współpracy z Zachodem.