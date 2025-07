Producentem H160M Guepard jest koncern Airbus. Maszyna będzie wyposażona w system współpracy z dronami, kluczowy dla współczesnych wojen. Szef koncernu Bruno Even powiedział, że jest to zbieżne z wymogami klientów wojskowych, szczególnie z ich ocenami związanymi z wojną na Ukrainie. Coraz bardziej potrzebują oni śmigłowców wszechstronnych, wielozadaniowych i podwójnego przeznaczenia (cywilnego i wojskowego - przyp. red.) - powiedział Even.

Od 2027 roku Airbus chce produkować 20 śmigłowców H160M rocznie.

Wojskowa wersja cywilnego śmigłowca

H160M to wersja wojskowa, która powstała na podstawie śmigłowca cywilnego H160. Maszyna przystosowana jest do misji patrolowych, wsparcia ogniem z broni lekkiej, transportu komandosów, ewakuacji rannych i akcji ratowniczych na morzu.

Armia francuska będzie otrzymywać wersję, w której możliwe będzie dołączenie karabinów maszynowych kalibru 12,7 mm i wyrzutni rakietowych. Śmigłowiec wyposażony będzie w aparaturę nowej generacji, jak radar AirMaster C i głowica optoelektroniczna Euroflir 410.

Kolejne ulepszenia przewidują poprawienie widoczności dla pilotów i systemy wsparcia w sterowaniu, np. podczas lądowania na pustyni.

W służbie jest obecnie około 50 śmigłowców H160. Sześciu maszyn używa francuska marynarka wojenna do misji ratowniczych.