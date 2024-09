Co najmniej cztery osoby zginęły, a 20 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w sobotni wieczór w jednej z najpopularniejszych dzielnic rozrywkowych w mieście Birmingham w Alabamie (USA). Okoliczności strzelaniny na razie nie są znane. Nie wiadomo, ilu było napastników ani co było powodem aktu przemocy.