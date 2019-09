Francuska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczego ugrupowania, które zapowiada nielegalnie tępienie wilków w Alpach. Członkowie bojówki umieszczają w internecie krótkie filmy, na których można ich zobaczyć w kominiarkach i ze strzelbami w rękach.

Wideo youtube

Policja przypuszcza, że członkami tajemniczej organizacji o nazwie "Front Wyzwolenia" są hodowcy owiec, którzy mają dość ataków wilków na ich stada.

Ataków jest za dużo! Hodowcy maja zbyt wiele problemów! Wkroczymy do akcji! - słychać w nagraniu umieszczonym w internecie przez bojówkę. Jej członkowie zapowiadają strzelanie do wilków nawet w znanym alpejskim parku narodowym des Ecrins.

Minister rolnictwa wezwał członków bojówki do zachowania spokoju. Przyznał, że wilki szybko się rozmnażają i nie są już gatunkiem, któremu grozi we Francji wyginięcie. Zapowiedział, że żandarmeria będzie strzelała w powietrze na obrzeżach parku, by zniechęcić wilki do atakowania owiec.