Po wprowadzeniu zakazu posiadania psów rasy XL Bully w Wielkiej Brytanii, brytyjscy eksperci ostrzegają, że kolejną rasą zagrożoną rządowymi restrykcjami może być Cane Corso - donosi "Daily Record". Wraz z rosnącą popularnością tej razy pojawia się coraz więcej pytań o bezpieczeństwo i regulacje.

Cane Corso bawiące się ze sobą / Shutterstock

Zakaz posiadania XL Bully, który wszedł w życie w 2024 roku, wywołał szeroką debatę na temat bezpieczeństwa i odpowiedzialności właścicieli psów w Wielkiej Brytanii. Teraz eksperci ostrzegają, że podobny los może spotkać Cane Corso - rasę, która w ostatnim czasie stała się najczęściej wyszukiwaną w internecie przez Brytyjczyków.

Cane Corso - moda i nowe zagrożenia?

Według ekspertów platformy PetProov.com, która pozwala na bezpieczne nawiązywanie kontaktów między kupującymi a hodowcami zwierząt domowych, Cane Corso jest coraz częściej wybierany przez Brytyjczyków ze względu na swoją imponującą sylwetkę i instynkt stróża. Jednak eksperci zwracają uwagę, że brak oficjalnego uznania tej rasy przez Kennel Club (najstarszą i jedną z najważniejszych organizacji kynologicznych na świecie) powoduje poważne luki w nadzorze nad hodowlą i zdrowiem tych psów.

Historia się powtarza - ostrzega Kate Margolis, założycielka PetProov.com. Widzieliśmy już, co się dzieje, gdy duży, potężny pies zyskuje na popularności bez odpowiednich kontroli i równowagi - dodała.

Brak regulacji i nieuczciwi hodowcy

Cane Corso, wyhodowany we Włoszech jako pies stróżujący, może ważyć nawet do 50 kg. Jego muskularna sylwetka, szeroka głowa i silny instynkt ochronny sprawiają, że wymaga doświadczonego właściciela oraz wczesnego szkolenia. Jednak brak oficjalnych standardów hodowlanych i rejestracji powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej nieuczciwych hodowców.

Psy nie są modnym dodatkiem - podkreśla Margolis. Cane Corso... nie jest rasą dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Bez odpowiedniego szkolenia, opieki i otoczenia, potężne psy takie jak ten mogą szybko stać się nie do opanowania - i wtedy rządy wkraczają z zakazami. Musimy uczyć się na kryzysie XL Bully, a nie powtarzać historię - zaznaczyła.

Psy hybrydowe coraz popularniejsze

Wzrost popularności ras nieuznawanych przez Kennel Club, takich jak Cane Corso, Cockapoo (połączenie cocker spaniela i pudla) czy Cavapoo (połączenie pudla miniaturowego i Cavalier King Charles Spaniela), sprawia, że dostępu do oficjalnych rejestrów zdrowia i pochodzenia psów jest coraz bardziej ograniczony. To zwiększa ryzyko oszustw.

Jeśli trzy z pięciu najczęściej wyszukiwanych ras w Wielkiej Brytanii nie mają nadzoru Kennel Club, naraża to kupujących na oszustwa i złe praktyki hodowlane. Widzieliśmy, jak rodziny tracą tysiące funtów, a co gorsza, trafiają na psy, które po prostu nie są ani bezpieczne, ani odpowiednie - ocenił Garry Clarke z PetProov.