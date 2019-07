W Szwecji od dziś wchodzi w życie nowe prawo antynikotynowe, zakazujące palenia tytoniu m.in. w ogródkach kawiarnianych oraz przy wejściach np. do hoteli. Nieprecyzyjne przepisy budzą jednak sporo wątpliwości wśród palaczy oraz właścicieli lokali.

Od 1 lipca w Szwecji nie można palić papierosów, e-papierosów oraz fajek wodnych w ogródkach należących do kawiarni lub restauracji / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na mocy nowych przepisów od 1 lipca w Szwecji nie można palić papierosów, e-papierosów oraz fajek wodnych w ogródkach należących do kawiarni lub restauracji. Ponadto zakaz obowiązuje na przystankach, na terenie placów zabaw dla dzieci, a także obejmuje obiekty sportowe na wolnym powietrzu. Oprócz tego popielniczki mają zniknąć również sprzed wejść do obiektów użyteczności publicznej, na przykład dworców, hoteli lub sklepów.

Według szwedzkiej minister ds. społecznych Leny Hallengren celem zaostrzenia prawa jest "ochrona osób postronnych przed negatywnym oddziaływaniem dymu papierosowego". Dotyczy to zwłaszcza dzieci oraz osób cierpiących na alergie.



Nowe przepisy krytykowane są nie tylko przez palaczy, którzy czują się dyskryminowani, ale także przez właścicieli obiektów. Dowodzą oni, że wprowadzony w 2005 roku zakaz palenia wewnątrz lokali został dobrze przyjęty przez palaczy dzięki możliwości łatwego wyjścia i zapalenia papierosa na zewnątrz.



Z powodu zaostrzonego prawa restauratorzy próbują teraz tworzyć specjalne strefy palenia poza ogródkami, ale nie wszędzie jest to możliwe. Ponadto w ustawie nie jest jasno określone, w jakiej odległości od drzwi ma obowiązywać zakaz palenia. Prawo jest skonstruowane prawidłowo, a o wszystkim zadecyduje praktyka - odpowiedziała na zarzuty Hallengren.



Z kolei władze samorządowe obawiają się, że zniknięcie wielu punktów, w których można było dotąd swobodnie palić, spowoduje zaśmiecanie ulic niedopałkami papierosów.



Za nieprzestrzeganie przepisów właścicielom lokali grozi kara w wysokości do 25 tys. koron (10 tys. zł), a palaczom grzywna, o której wysokości zadecyduje sąd.