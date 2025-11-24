Nie trać czasu na szukanie - sprawdź nasze 5 propozycji smartwatchy, które idealnie sprawdzą się jako prezent pod choinkę.

Huawei Watch GT 6 Pro Active 46 mm

+ Tytanowa koperta i szafirowe szkło - trwałość i odporność na zarysowania

+ Mapy offline i GPS/6-systemowy GNSS - dokładna nawigacja i precyzyjny pomiar trasy

+ Ponad 100 trybów sportowych - wszechstronna analiza treningu

+ Bateria do 21 dni - długi czas pracy i szybkie ładowanie

+ Ekran AMOLED 1,47" - wyraźny obraz i głębokie kolory

Huawei Watch GT 6 Pro Active to smartwatch, który idealnie łączy elegancki wygląd z zaawansowaną funkcjonalnością. Wyposażony w czytelny ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości, oferuje komfortowe korzystanie nawet w pełnym słońcu. Dzięki rozbudowanym trybom sportowym i zaawansowanemu monitorowaniu zdrowia możesz kontrolować tętno, poziom stresu czy jakość snu, a także korzystać z pomiaru natlenienia krwi. Smartwatch obsługuje nawigację satelitarną i umożliwia wygodne śledzenie tras podczas treningów w terenie. Bateria wyróżnia się długim czasem pracy, co pozwala korzystać z urządzenia nawet przez kilkanaście dni bez konieczności ładowania.

Apple Watch SE 3 40 mm GPS

+ Funkcje bezpieczeństwa - SOS, wykrywanie upadków i wypadków, możliwość wezwania pomocy

+ Wodoodporność do 50 m - bezpieczny podczas pływania i sportów wodnych

+ Zaawansowane czujniki ruchu - żyroskop, akcelerometr i GPS dokładnie śledzą aktywność

+ Wytrzymały wyświetlacz Ion X - 4x bardziej odporny na pęknięcia niż poprzednie modele

+ Czip S10 - szybka i płynna praca zegarka z wieloma funkcjami

Apple Watch SE 3 to smartwatch stworzony z myślą o użytkownikach iPhone’ów, którzy chcą rozszerzyć możliwości swojego telefonu o funkcje monitorujące zdrowie i codzienną aktywność. Zegarek wyposażono w wyraźny ekran Retina, który doskonale odwzorowuje treści i zapewnia wygodne korzystanie z aplikacji. Urządzenie umożliwia mierzenie tętna, śledzenie treningów i kontrolowanie aktywności w ciągu dnia. To dobry wybór dla osób, które cenią ekosystem Apple i chcą mieć wielofunkcyjne urządzenie wspierające zdrowy tryb życia oraz codzienną organizację.

Garmin Epix Pro (Gen 2) 51 mm

+ Multimedia i sport - muzyka offline, profile treningowe, Garmin Connect

+ Precyzyjny GPS - mapy TopoActive i dokładne pozycjonowanie

+ Monitorowanie zdrowia - sprawdź tętno, sen, ciśnienie, saturację

+ Wytrzymała bateria - do 31 dni w trybie zegarka, 82 godziny GPS

+ Ekran AMOLED 1,4" - wyraźny obraz i wytrzymała konstrukcja

Garmin Epix Pro (Gen 2) 51 mm to zaawansowany zegarek sportowy, który został stworzony dla osób wymagających od smartwatcha nie tylko podstawowych funkcji, ale i profesjonalnego wsparcia treningowego. Wyposażony w ekran AMOLED z trybem always-on gwarantuje świetną czytelność w każdych warunkach. Dzięki rozbudowanym trybom sportowym, funkcjom analizy wydolności i zaawansowanym algorytmom treningowym zegarek sprawdzi się u biegaczy, triatlonistów czy miłośników sportów outdoorowych. Obsługuje wiele systemów nawigacji satelitarnej, co pozwala precyzyjnie wyznaczać trasy i śledzić lokalizację.

Suunto Race 2 Titanium

+ Szeroka integracja z aplikacjami - ponad 300 platform sportowych i treningowych w jednym ekosystemie

+ Bateria o długiej żywotności - do 50 godzin w trybie GPS i 16 dni w trybie codziennym

+ Mapy offline i inteligentna nawigacja - ułatwiają orientację w terenie bez dostępu do internetu

+ Suunto AI Coach - inteligentny trener wspierający planowanie i optymalizację treningów

+ 115 trybów sportowych - dla wszechstronnych treningów biegowych, triathlonowych i outdoorowych

Suunto Race 2 Titanium to smartwatch, który łączy lekkość tytanowej konstrukcji z funkcjonalnością skierowaną do osób aktywnych fizycznie. Wyposażony w ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości, zapewnia doskonałą czytelność nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki zaawansowanym funkcjom monitorowania treningów i analiz wydolności, zegarek wspiera w osiąganiu sportowych celów. Bateria zapewnia długi czas pracy, dzięki czemu zegarek nie zawodzi podczas intensywnego użytkowania. To dobry wybór dla osób, które chcą połączyć sportowy charakter smartwatcha z eleganckim wyglądem oraz korzystać z urządzenia podczas codziennych aktywności i wymagających wyzwań.

Garett Kids Essa 4G

+ Lokalizacja GPS i GEOogrodzenie - monitorowanie dziecka i bezpieczeństwo

+ Wodoodporność IP67 - odporność na wodę i deszcz podczas zabawy

+ Wyświetlacz 1,83" - duży ekran o wyraźnych kolorach, czytelny nawet w słońcu

+ System Android 8.1 - umożliwia korzystanie z aplikacji, np. WhatsApp

+ Funkcja Face Unlock - szybkie i bezpieczne odblokowanie zegarka

Garett Kids Essa 4G to smartwatch przeznaczony specjalnie dla najmłodszych użytkowników, zapewniający bezpieczeństwo i wygodę zarówno dziecku, jak i rodzicom. Wyposażony w moduł 4G i GPS pozwala na lokalizowanie dziecka w czasie rzeczywistym. Możliwość wykonywania i odbierania połączeń sprawia, że zegarek może zastąpić podstawowy telefon. Kolorowy ekran dotykowy jest prosty w obsłudze, a intuicyjne menu ułatwia korzystanie z funkcji. Zegarek posiada również przycisk SOS, który w sytuacjach awaryjnych natychmiast łączy dziecko z rodzicem. Funkcje dodatkowe takie jak gry edukacyjne, krokomierz czy możliwość ustawienia strefy bezpieczeństwa, czynią go praktycznym i wszechstronnym.

