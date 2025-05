Na lotnisku w stolicy Brazylii policjanci uniemożliwili próbę przemytu 270 dzikich ptaków. Ptaki, które znaleziono w bagażu, były przewożone w bardzo trudnych warunkach, co doprowadziło do śmierci co najmniej trzech z nich.

Tylko w RMF FM: Gorzki smak Brazylii. Polscy marynarze o włos od więzienia Funkcjonariusze policji z Brazylii udaremnili na lotnisku w stolicy tego kraju, Brasilii, przemyt 270 dzikich ptaków. Jak przekazał w poniedziałek wydawany w stolicy dziennik "Correio Braziliense", ptaki znajdowały się w bagażu w bardzo trudnych warunkach. Co najmniej trzy z nich padły. Policjanci z dystryktu federalnego otworzyli bagaż z zawartością ptaków w obecności pasażera, który odbywał podróż i próbował je przemycić. Mężczyźnie postawiono już zarzuty i umieszczono w areszcie. Służby policyjne stanu federalnego nie sprecyzowały dotychczas dokąd zatrzymany na lotnisku mężczyzna próbował wywieźć dzikie ptaki. Grupy przestępcze handlujące dzikimi ptakami W ostatnich miesiącach brazylijska policja zatrzymała kilka osób powiązanych z grupami przestępczymi handlującymi dzikimi ptakami. Największą liczbę zwierząt udało się uwolnić w lutym w sąsiadującym z dystryktem federalnym stanie Goias, w środkowej części kraju. Podczas obławy przeprowadzonej na jednej z posesji funkcjonariusze znaleźli ponad 2,5 tys. dzikich ptaków, które miały zostać przetransportowane do stanu Pernambuco, na wschodzie Brazylii. Handlarze za każde ze zwierząt chcieli zainkasować równowartość 15,5 euro.