Szefowa YouTube Susan Wojcicki zrezygnowała ze stanowiska. "Zdecydowałam się rozpocząć nowy rozdział w życiu" - przekazała w oświadczeniu. Jej następcą będzie Neal Mohan.

Susan Wojcicki / GIAN EHRENZELLER / PAP/EPA

"Dzisiaj, po prawie 25 latach zdecydowałam się wycofać ze swojej roli szefa YouTube i rozpocząć nowy rozdział, skupiając się na mojej rodzinie, zdrowiu i osobistych projektach, które mnie pasjonują" - napisała Wojcicki w oświadczeniu.

54-latka prezesem (CEO) YouTube została w 2014 roku. Wcześniej była m.in. starszym wiceprezesem ds. produktów reklamowych w Google. Jest uważana, za jedną z najwybitniejszych kobiet w branży technologicznej.

"Jest to dla mnie odpowiedni czas i czuję, że mogę to zrobić, ponieważ mamy w YouTube niesamowity zespół przywódczy" - podkreśliła. "Kiedy dziewięć lat temu dołączyłam do YouTube, jednym z moich priorytetów było stworzenie niesamowitego zespołu kierowniczego" - dodała.

Wojcicki podkreśliła, że nadal będzie współpracować z zespołami YouTube, szkolić członków i spotykać się z twórcami.

54-latka skazała także swojego następcę. Będzie nim Neal Mohan. Jak poinformowała, współpracuje z nim od prawie 15 lat. "Rozpoczęło się od tego, kiedy przeszedł do Google wraz z przejęciem DoubleClick w 2007 r." - napisała w oświadczeniu.

Mohan jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda.

YouTube ma obecnie ponad 2,5 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie, a co minutę na platformę przesyłanych jest ponad 500 godzin treści - podała firma.