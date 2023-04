Pasquale Bonavota, domniemany szef znanej z brutalności i bezwzględności mafii kalabryjskiej zwanej Ndrangheta, wpadł w ręce włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Mafioso został aresztowany w katedrze w Genui - informuje stacja BBC.

Schwytany mafioso Pasquale Bonavota (Fot. Shutterstock/Twitter - @fattoquotidiano) /

Bonavota był poszukiwany przez policję od 2018 r. Jak podaje BBC, ukrywał się przed aresztowaniem za morderstwo i powiązania z mafią.

Według włoskich śledczych, 49-letni mężczyzna należy do przywódców kalabryjskiej Ndranghety. Jest to najpotężniejsza grupa mafijna we Włoszech, która w 80 proc. kontroluje handel kokainą w Europie oraz uczestniczy przemycie migrantów z Afryki.