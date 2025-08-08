Prezydent USA Donald Trump ogłosił w piątek późnym wieczorem czasu polskiego, że wkrótce spotka się z Władimirem Putinem. Miejsce spotkania ma zostać podane niebawem. Trump powiedział reporterom, że spotkałby się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem wcześniej, ale w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa. Zasugerował, że podczas spotkania uzgodniona zostanie wymiana terytoriów między Rosją i Ukrainą.

Trump zapowiedział, że wkrótce spotka się z Putinem / Ilya PITALEV/Sarah Meyssonnier/AFP / East News

Jak podaje Reuters, Trump przekazał, że Putin chce spotkać się z nim jak najszybciej.

Wall Street Journal, podobnie jak wcześniej Bloomberg, podał w piątek, że Władimir Putin miał przekazać w środę specjalnemu wysłannikowi Białego Domu Stevowi Witkoffowi, że wstrzyma wojnę w zamian za terytoria na wschodzie Ukrainy.

Dążymy do odzyskania części terytoriów, a także do wymiany innych, dla poprawy sytuacji obu stron - stwierdził amerykański prezydent, komentując te doniesienia.

Sytuacja na Ukrainie może zostać rozwiązana bardzo szybko - dopowiedział.

Jesteśmy już bardzo blisko i ogłosimy coś później. Zorganizujemy spotkanie z Rosją, na początek z Rosją i ogłosimy lokalizację. Myślę, że lokalizacja będzie bardzo popularna z wielu powodów - powiedział Trump podczas ceremonii podpisywania deklaracji pokojowej między Azerbejdżanem i Armenią. Patrzymy na kwestię terytorium, o które toczyły się walki przez trzy i pół roku, wiesz, zginęło wielu Rosjan, zginęło wielu Ukraińców. Więc to rozważamy, ale tak naprawdę chcemy odzyskać część z nich i dokonać wymiany. To skomplikowane. Właściwie to nic prostego (...) Dokonamy wymiany części terytoriów, aby poprawić sytuację obu stron - oznajmił. Zapowiedział, że ogłosi szczegóły dotyczące spotkania jeszcze w piątek.

Trump stwierdził, że zarówno Władimir Putin, jak i Wołodymyr Zełenski chcą pokoju, lecz zaznaczył, że Zełenski musi teraz "załatwić wszystko, czego potrzebuje, bo będzie musiał przygotować się do podpisania czegoś". Trump nie określił, czy nadal zamierza nałożyć zapowiadane sankcje wtórne na Rosję i jej partnerów handlowych, ale sugerował, że w przełamaniu impasu od sankcji większy wpływ miały zakupy broni państw NATO dla Ukrainy. Ocenił też, że wojna w Ukrainie mogła się przerodzić w III wojnę światową, ale on to "zatrzymał".

Teraz pozostaje tylko pytanie, kiedy to się rozstrzygnie? A może to nastąpić już wkrótce - powiedział.

Doniesienia Bloomberga ws. rozmów USA-Rosja

Waszyngton i Moskwa dążą do osiągnięcia porozumienia ws. zakończenia wojny w Ukrainie, które utrwaliłoby okupację przez Rosję części terytoriów zajętych w czasie inwazji, a także wyrzuciłoby ukraińskie wojska z części ziem, nad którymi mają kontrolę. Taką informacją, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, przekazał Bloomberg.

Porozumienie ma poprzedzić planowane spotkanie prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina.

Stany Zjednoczone starają się, aby umowę poparła Ukraina i jej europejscy sojusznicy.