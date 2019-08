Co najmniej osiem osób, w tym czterech wojskowych i dziecko, zostało poszkodowanych w wyniku eksplozji, do których doszło w składzie amunicji w rejonie aczyńskim w Kraju Krasnojarskim na Syberii. Ewakuowano już ok. 11 tysięcy ludzi. Do walki z ogniem skierowano m.in. pociągi pożarnicze.

REKLAMA