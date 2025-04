Papież Franciszek nie żyje. Zmarł w poniedziałek o godz. 7:35. Jego śmierć wywołała lawinę komentarzy. Głowę Kościoła Katolickiego żegnają przywódcy, prezydenci, premierzy, gwiazdy i zwykli ludzie. Poniżej zbieramy zagraniczne komentarze związane ze śmiercią papieża Franciszka.

Śmierć papieża Franciszka wywołała falę żałoby na całym świecie - kondolencje składają m.in. przywódcy państw.

Liderzy podkreślają wkład Franciszka w budowanie pokoju, walkę o prawa człowieka i otwartość na dialog między religiami.

"Od Buenos Aires po Rzym, papież Franciszek chciał, aby Kościół przyniósł radość i nadzieję najbiedniejszym z biednych. Aby zjednoczyć ludzi ze sobą" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Francji Emmanuel Macron. "Moja żona i ja przesyłamy nasze myśli wszystkim katolikom i pogrążonemu w żałobie światu" - dodał, dołączając zdjęcie ze spotkania z Franciszkiem.

"Właśnie dowiedziałem się o śmierci papieża Franciszka. Moje serce kieruje się ku milionom chrześcijan na całym świecie, którzy go kochali" - napisał wiceprezydent USA J.D. Vance. "Wczoraj cieszyłem się, że mogłem go zobaczyć, choć oczywiście był bardzo chory. Zawsze będę go pamiętał z poniższej homilii, którą wygłosił w pierwszych dniach COVID-u. To było naprawdę piękne. Niech Bóg ma w opiece jego duszę" - dodał Vance, załączając link do homilii Franciszka z 27 marca 2020 r., gdy świat rozpoczynał walkę z pandemią.