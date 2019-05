Ma 24 lata. Urodził się w USA, ale świetnie mówi po polsku. Za rok skończy studia prawnicze. Daniel Gołąbek został najmłodszym burmistrzem w historii Elmwood Park w New Jersey.

Daniel Gołąbek / Paweł Żuchowski / RMF FM



Daniel Gołąbek lubi pierogi, zna bigos, kocha babcię, która mieszka w Krasnymstawie w Polsce. Często ją odwiedza. Wakacje zazwyczaj spędza w Polsce. Chce odmienić miasteczko, w którym obecnie mieszka. Ma wielkie polityczne plany. Kto wie, może to przyszły prezydent USA.

Daniel Gołąbek / Paweł Żuchowski / RMF FM

Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski spotkał się z Danielem Gołąbkiem, który został włodarzem miasta oddalonego od nowojorskiego Manhattanu o jakieś 20 minut jazdy samochodem. W Elmwood Park mieszka 22 tysiące osób.

Daniel Gołąbek był przewodniczącym rady miasta. To jak na jego młody wiek już było ogromnym sukcesem. Po tym, jak z funkcji burmistrza zrezygnował 74-letni Frank Caramagna oskarżony o oszustwa wyborcze, radni zdecydowali, że to właśnie Daniel Gołąbek dokończy jego kadencję. W tym miesiącu rozpoczął urzędowanie. Wiele jednak wskazuje na to, że Demokraci wystawią go w jesiennych wyborach jako swojego kandydata. Znają jego zapał, pracowitość i doceniają fakt, że już jako nastolatek zaczął angażować się w życie polityczne miasteczka.

Niektórzy uważają, że Gołąbek w przyszłości odegra ważną rolę w Partii Demokratycznej. Doskonałą znajomość polskiego zawdzięcza swojej ciężkiej pracy, ale i rodzicom, którzy dbali o to, by oprócz angielskiego uczył się także ich języka.

Zaprzysiężenie Daniela Gołąbka na burmistrza / Archiwum prywatne Daniela Gołąbka /

Daniel Gołąbek na świat przyszedł 10 dni po przyjeździe rodziców do Stanów Zjednoczonych. Do 15. roku życia chodził w każdą sobotę do polskiej szkoły.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski rozmawiał z Daniel Gołąbkiem o jego planach na przyszłość, Polonii, która nie angażuje się w życie polityczne w USA, a także o Donaldzie Trumpie i kampanii wyborczej.

Rozmowa Pawła Żuchowskiego z Danielem Gołąbkiem Paweł Żuchowski /RMF FM

Działam w polityce od młodych lat. Kiedy miałem 15 lat, zacząłem chodzić na zebrania rady miasta, rady szkolnej tu w Elmwood Park. To była moja pasja. Przez wiele lat siedziałem i słuchałem. W pewnym momencie, kiedy skończyłem 18 lat, zostałem kandydatem do rady edukacyjnej. Wygrałem wybory. Moja kadencja trwała 3 lata. Później wygrałem kolejne wybory i zostałem radnym rady miasta - tłumaczy w RMF FM Daniel Gołąbek. Był znany z tego, że ciężko pracuje. Dlatego też wybrano go przewodniczącym rady miasta w Elmood Park. Po tym, jak zrezygnował poprzedni burmistrz, to on stał się najlepszym kandydatem. Teraz jestem burmistrzem do końca roku. W tym roku i tak odbyłyby się wybory - w listopadzie. W następnym miesiącu partia musi zdecydować, kto będzie kandydatem. Ciężko powiedzieć w tej chwili, czy to będą ja czy ktoś inny. Na pewno jednak będę o tym mocno myślał, bo to jest naprawdę dobra okazja, aby się dalej rozwijać - dodaje.