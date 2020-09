Zambijscy studenci opłakują śmierć Mafishi - ryby, która żyła w oczku wodnym na terenie Copperbelt University (CBU) w mieście Kitwe i była uważana za "przynoszącą szczęście". Kondolencje z powodu jej śmierci złożył prezydent Zambii Edgar Lungu - poinformował serwis BBC News.

Jeszcze nie została pochowana, planujemy ją zabalsamować - powiedział o rybie przewodniczący stowarzyszenia studentów CBU Lawrence Kasonde.

Jak podaje BBC News, przez ostatnie dwie dekady studenci CBU wierzyli, że Mafishi przynosi im szczęście na egzaminach. Śmierć ryby uczcili, zapalając świece i maszerując po kampusie.



Prezydent Lungu we wpisie na Facebooku poświęconym rybie zacytował słowa Mahatmy Gandhiego, że "wielkość narodu i jego postęp moralny można poznać po tym, w jaki sposób obchodzi się on ze swymi zwierzętami". Cieszę się, że otrzymałeś stosowne pożegnanie. Wszyscy będziemy za tobą tęsknić - dodał.



Mafishi w miejscowym języku bemba oznacza "dużą rybę". Zwierzę miało co najmniej 22 lata i w stawie na terenie uniwersytetu mieszkało ponad 20 lat. Przyczyny jego zgonu są badane.