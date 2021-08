W Chicago w sobotę co najmniej 62 osoby zostały postrzelone, w tym 8 śmiertelnie. Od kul zginęła m.in. policjantka – poinformowała telewizja ABC.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Z danych gazety "Chicago Sun-Times" wynika, że tylko w sierpniu w mieście z powodu przemocy z użyciem broni palnej postrzelonych zostało 155 osób. 23 z nich zmarły.

Lokalne władze powiadomiły, że w strzelaninie w części miasta South Side zginęła policjantka, a inny funkcjonariusz został ciężko ranny. Doszło do tego w sobotę podczas zatrzymania podejrzanych krótko po godz. 21.



"Funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala przy Uniwersytecie Chicagowskim, gdzie potwierdzono śmierć kobiety. (...) Drugi policjant był w stanie krytycznym i walczył o życie" - podała ABC. Żal z powodu zastrzelenia kobiety wyraziła burmistrz Chicago Lori Lightfoot.



Według dziennika "Chicago Tribune" policjantka była pierwszym śmiertelnie postrzelonym na służbie funkcjonariuszem w mieście od czasu objęcia urzędu przez Lightfoot w 2019 roku. Czterech innych policjantów zmarło z powodu koronawirusa.



"Prosimy Chicago o modlitwę za oboje policjantów, ich rodziny i ich kolegów. (...) To kolejny przykład, jak Departament Policji w Chicago i funkcjonariusze ryzykują życiem, aby dzień w dzień chronić miasto" - powiedział według "Chicago Sun-Times" pierwszy zastępca szefa policji Eric Carter.



ABC wyszczególniła m.in., że wśród zmarłych w wyniku sobotnich strzelanin był 37-letni mężczyzna znaleziony z raną postrzałową na Southwest Side, którego znaleziono w niedzielę przed 1 w nocy. Nie odzyskał przytomności i w Mount Sinai Hospital stwierdzono jego zgon.



W niedzielę przed godziną drugą nad ranem zginął także 24-letni mężczyzna przewieziony do Northwestern Memorial Hospital. Został trzykrotnie postrzelony w brzuch w Near South Side.



W barze na Far South Side zastrzelono innego 37-letniego mężczyznę. W trakcie strzelaniny obrażeń doznało tam też co najmniej pięć innych osób.



"Kilka osób, w tym dwóch chłopców w wieku 16 i 17 lat, zostało postrzelonych w atakach w Chicago w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę rano" - poinformowała ABC.