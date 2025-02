W pobliżu szkoły w Örebro w Szwecji padły strzały z broni automatycznej. Według wstępnych informacji 5 osób zostało poszkodowanych. Ich stan nie jest znany. Na miejscu trwa policyjna akcja.

/ Grafika RMF FM

Jak podaje policja, sytuacja w pobliżu szkoły w Örebro nie została jeszcze opanowana. Mówi o zagrożeniu i apeluje do mieszkańców, by nie zbliżali się do budynku.

Wstępne informacje mówią o 5 postrzelonych, ich stan nie jest znany.

Lokalne media podają, że strzały padły z broni automatycznej na zewnątrz szkoły. Chodzi o Campus Risbergska, gdzie znajduje się między innymi szkoła dla dorosłych. Osobom, znajdującym się wewnątrz budynku, nakazano pozostanie na miejscu. Do wszystkich szkół podstawowych w mieście przekazano komunikat, by dzieci nie opuszczały swoich klas aż do odwołania.

Jak pisze gazeta "Expressen", jedną z postrzelonych osób jest funkcjonariusz.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wciąż zbieramy informacje w tej sprawie.