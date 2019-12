Trzy osoby zginęły w strzelaninie w kościele w miasteczku White Settlement w Teksasie. Mężczyzna zaczął strzelać do wiernych podczas niedzielnej mszy. Napastnik zabił dwie osoby, zanim został zastrzelony przez parafian.

Podczas mszy w kościele West Freeway Church of Christ mężczyzna wyjął broń i zaczął strzelać do ludzi. Po kilku sekundach dwaj parafianie, którzy jako ochotnicy strzegli bezpieczeństwa w świątyni, otworzyli ogień do napastnika.

Miejsca kultu mają być święte, jestem wdzięczny członkom tego kościoła, że błyskawicznie podjęli decyzję o zabiciu napastnika, dzięki czemu udało się uniknąć większego rozlewu krwi - oświadczył gubernator stanu Teksas Greg Abbott.

Dwóch bohaterskich parafian uratowało życie wielu ludziom - powiedział szef Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Teksasu Jeff Williams.

Śledczy nie podali tożsamości sprawcy strzelaniny, ani też motywu jego działania. Poinformowali jedynie, że był on znany policji.

White Settlement to liczące 17 tys. mieszkańców miasteczko na przedmieściach Fort Worth.

We wrześniu w Teksasie weszła w życie ustawa, która zezwala na wnoszenie broni do "kościołów, synagog i innych świątyń".