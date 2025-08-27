W środę w katolickiej szkole Annunciation w południowym Minneapolis w USA doszło do strzelaniny, w wyniku której – według źródeł federalnych, cytowanych – zginęły 3 osoby, a rannych zostało nawet 20. Sprawca - mężczyzna ubrany na czarno i uzbrojony w karabin - zginął prawdopodobnie od samobójczego strzału.

Strzelanina w katolickiej szkole w Minneapolis. Co najmniej 20 osób rannych, sprawca nie żyje / Shutterstock

Do tragedii doszło tuż po porannej mszy szkolnej, informuje CBS News.

Na miejscu natychmiast pojawiły się liczne służby - policja, FBI oraz patrol stanowy. Okolicę wokół 54. ulicy między Harriet a Garfield Avenue otoczono, a mieszkańców poproszono o unikanie tego rejonu. Policja zapewnia, że nie ma już aktywnego zagrożenia dla lokalnej społeczności.

Rodziny uczniów skierowano do specjalnie wyznaczonego punktu przy szkole, gdzie mogą uzyskać informacje i spotkać się z dziećmi. Władze zapowiedziały konferencję prasową, podczas której mają zostać podane szczegóły dotyczące śledztwa i stanu poszkodowanych.

Gubernator Minnesoty Tim Walz wyraził współczucie dla ofiar i ich rodzin. "Modlę się za nasze dzieci i nauczycieli, których pierwszy tydzień szkoły został naznaczony tym tragicznym aktem przemocy" - napisał w oświadczeniu.

Prezydent Donald Trump poinformował na Truth Social, że został w pełni poinformowany o sytuacji i podziękował służbom za szybką reakcję.