W strzelaninie w ratuszu w czeskiej miejscowości Chřibská zginęły dwie osoby - w tym napastnik. Sześć osób zostało rannych - wśród poszkodowanych jest także burmistrz miejscowości Jan Machač. Do strzelaniny doszło w poniedziałek.

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku. Nie podano motywów sprawcy. Szef policji Martin Vondrasek poinformował, że mężczyzna posiadał broń nielegalnie; w chwili napadu miał przy sobie dwa pistolety i karabin.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne. Uruchomiono telefoniczną linię wsparcia, a także wysłano psychologów do miejscowości Chřibská, którzy udzielają pomocy poszkodowanym.

W strzelaninie zginęły dwie osoby - w tym napastnik - a sześć osób zostało rannych, w tym trzech policjantów. Wśród poszkodowanych jest także burmistrz Chrzibskiej Jan Machač.

Po ataku napastnik strzelił do siebie - przekazała czeska telewizja ČT24. Według stacji motywem agresora prawdopodobnie były problemy w związku. Początkowo służby informowały o tym, że ofiarą była kobieta, jednak później mówiono o mężczyźnie.

Na miejsce ataku udał się minister spraw wewnętrznych Czech Lubomír Metnar - polityk poinformował o tym we wpisie na platformie X.

"Sytuacja jest poważna, ale według moich informacji nie ma dalszego zagrożenia, napastnik nie żyje" - napisał Metnar.

Sprawa została zakwalifikowana jako szczególnie ciężkie zabójstwo. Wyjaśnianiem wszystkich okoliczności zajmuje się zespół kryminalnych z komendy wojewódzkiej - napisała wieczorem policja na platformie X. 

Według redaktora Czeskiej Telewizji Milana Dandy urząd we wtorek pozostanie zamknięty dla interesantów.

Opracowanie: