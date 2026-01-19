W strzelaninie w ratuszu w czeskiej miejscowości Chřibská zginęły dwie osoby - w tym napastnik. Sześć osób zostało rannych - wśród poszkodowanych jest także burmistrz miejscowości Jan Machač. Do strzelaniny doszło w poniedziałek.

Do strzelaniny doszło w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi / Ondrej Hajek / PAP/CTK

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do strzelaniny doszło w ratuszu w miejscowości Chřibská, ok. 110 km na północ od Pragi.

Na platformie X służby poinformowały, że zabezpieczono budynek, w którym doszło do ataku. Nie podano motywów sprawcy. Szef policji Martin Vondrasek poinformował, że mężczyzna posiadał broń nielegalnie; w chwili napadu miał przy sobie dwa pistolety i karabin.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne. Uruchomiono telefoniczną linię wsparcia, a także wysłano psychologów do miejscowości Chřibská, którzy udzielają pomocy poszkodowanym.

Policja skierowała na miejsce znaczne siły, w tym specjalne jednostki interwencyjne / Ondrej Hajek / PAP/CTK