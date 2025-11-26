Sąd Kasacyjny we Francji odrzucił apelację byłego francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego w sprawie dotyczącej nielegalnego finansowania jego kampanii wyborczej. Tym samym przepadła ostatnia szansa polityka na uniknięcie drugiego prawomocnego wyroku skazującego. Sarkozy odbędzie sześciomiesięczną karę pozbawienia wolności. Prawdopodobnie otrzyma elektroniczny nadajnik na nogę - podaje France24.

Apelacja byłego prezydenta Francji ws. finansowania kampanii wyborczej została odrzucona przez francuski sąd najwyższy / Shutterstock

70-letni Nicolas Sarkozy odwoływał się od wyroku skazującego z 2024 r. za nielegalne finansowanie kampanii wyborczej z 2012 roku. Został za to skazany na rok więzienia. Sześć miesięcy tego wyroku zostało zawieszone i mogło zostać odbyte w alternatywny sposób, np. poprzez noszenie elektronicznej bransoletki, bez konieczności odbywania kary w więzieniu.

W ubiegłym miesiącu Sarkozy trafił do więzienia w związku z inną sprawą. Wówczas wyrok dotyczył "przestępczej zmowy" przy finansowaniu kampanii wyborczej w 2007 roku. 20 dni w zakładzie karnym uczyniło go pierwszym powojennym przywódcą Francji, który odbył karę więzienia. 10 listopada został z niego zwolniony - utrzymano jedynie policyjny dozór - w oczekiwaniu na rozpatrzenie apelacji w tej sprawie.

Więcej informacji wkrótce.