Tragiczne doniesienia z Hongkongu, gdzie pożar trawi kompleks wieżowców. Z najnowszych informacji, przekazanych przez szefa władz miasta Johna Lee, wynika, że zginęło co najmniej 36 osób, a kilkadziesiąt trafiło do szpitala. Bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie, bo niemal 300 osób jest uznawanych za zaginione.

Co najmniej 36 osób, w tym strażak, zginęło, a 279 uznano za zaginione w wyniku pożaru, który trawi w środę kompleks remontowanych wieżowców w Tai Po, jednej dzielnic Hongkongu - podał portal dziennika "South China Morning Post", powołując się na informacje przekazane przez szefa władz miasta Johna Lee.

29 osób trafiło do szpitali, z czego siedem jest w stanie krytycznym. Kondolencje rodzinom ofiar złożył chiński przywódca Xi Jinping.

Reuters podał, że kilkanaście godzin po wybuchu pożaru płomienie i gęsty dym nadal spowijają wieżowce.

Budynki przechodziły generalny remont

Wang Fuk Court, bo tak nazywa się trawiony przez ogień kompleks budynków mieszkalnych położony w dzielnicy Tai Po, składa się z ośmiu 31-piętrowych bloków. Znajduje się w nich blisko 2000 lokali, w których mieszkało 4,7 tys. osób.

W 2016 r. wykazano, że budynki wymagają generalnego remontu. Osiem lat później, po przedstawieniu trzech planów modernizacyjnych, wybrano ten, który obejmował całkowitą renowację ścian zewnętrznych i ułożenie kostki brukowej.

W chwili wybuchu pożaru kompleks budynków był remontowany, przez co wokół wszystkich wieżowców były rozstawione bambusowe rusztowania.

Pożar szybko się rozprzestrzeniał

Pożar wybuchł tuż przed godz. 15:00 czasu lokalnego, czyli przed godz. 8:00 czasu polskiego. Ogień z nieustalonych dotąd przyczyn pojawił się w jednym z bloków, Wang Cheong House, po czym błyskawicznie rozprzestrzenił się po łatwopalnych bambusowych rusztowaniach.

Płomienie, podsycane silnym wiatrem, ogarniały kolejne piętra i budynki. Po trzech godzinach walki z żywiołem służby ogłosiły piąty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sama akcja ratownicza jest niezwykle trudna: z budynków spadają odłamki spalonych elementów, dochodzą odgłosy eksplozji z mieszkań. Strumienie wody z wozów strażackich nie dosięgały najwyższych kondygnacji.

"South China Morning Post" podał, że wysoka temperatura spalania uniemożliwia strażakom dotarcie do niektórych mieszkań. Szef straży pożarnej w Hongkongu, Andy Yeung Yan-kin, powiedział, że w środku płonących budynków znajdował się styropian, co spowodowało szybsze rozprzestrzenianie się ognia.

W akcji gaśniczej bierze udział ponad 760 strażaków, którzy korzystają ze 128 samochodów gaśniczych. Na miejsce skierowano także blisko 60 karetek pogotowia i 400 policjantów. Wbrew pogłoskom, które pojawiły się na chińskich platformach społecznościowych, w działaniach nie uczestniczą zastępy strażackie z sąsiedniej prowincji Guangdong.

Wśród ofiar śmiertelnych jest 37-letni strażak, który stracił kontakt z zespołem podczas akcji na parterze i został znaleziony z ciężkimi poparzeniami. Wcześniej policja informowała, że otrzymała wiele zgłoszeń o osobach uwięzionych w wieżowcach.

Dotychczas nie podano prawdopodobnych przyczyn katastrofy, ani prognoz odnośnie do tego, kiedy ogień zostanie ugaszony.

Bambusowe rusztowania - starożytna technika budowlana powszechna w Hongkongu - mimo, że pozostają nieodzowną metodą wykorzystywaną przy wznoszeniu i remontach budynków w gęstej zabudowie metropolii, coraz częściej trafiają pod lupę ze względu na kwestie bezpieczeństwa i trwałości.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Zbieramy najnowsze informacje.