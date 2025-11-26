Tragiczne doniesienia z Hongkongu, gdzie pożar trawi kompleks wieżowców. Z najnowszych informacji, przekazanych przez szefa władz miasta Johna Lee, wynika, że zginęło co najmniej 36 osób, a kilkadziesiąt trafiło do szpitala. Bilans ofiar prawdopodobnie wzrośnie, bo niemal 300 osób jest uznawanych za zaginione.

Pożar kompleksu wieżowców w Hongkongu / IMAGO/Vernon Yuen/Imago Stock and People / East News

Co najmniej 36 osób, w tym strażak, zginęło, a 279 uznano za zaginione w wyniku pożaru, który trawi w środę kompleks remontowanych wieżowców w Tai Po, jednej dzielnic Hongkongu - podał portal dziennika "South China Morning Post", powołując się na informacje przekazane przez szefa władz miasta Johna Lee.

29 osób trafiło do szpitali, z czego siedem jest w stanie krytycznym. Kondolencje rodzinom ofiar złożył chiński przywódca Xi Jinping.

Reuters podał, że kilkanaście godzin po wybuchu pożaru płomienie i gęsty dym nadal spowijają wieżowce.

Pożar i kłęby dymu widać z wielu kilometrów / LEUNG MAN HEI / PAP/EPA

Budynki przechodziły generalny remont

Wang Fuk Court, bo tak nazywa się trawiony przez ogień kompleks budynków mieszkalnych położony w dzielnicy Tai Po, składa się z ośmiu 31-piętrowych bloków. Znajduje się w nich blisko 2000 lokali, w których mieszkało 4,7 tys. osób.

W 2016 r. wykazano, że budynki wymagają generalnego remontu. Osiem lat później, po przedstawieniu trzech planów modernizacyjnych, wybrano ten, który obejmował całkowitą renowację ścian zewnętrznych i ułożenie kostki brukowej.

W chwili wybuchu pożaru kompleks budynków był remontowany, przez co wokół wszystkich wieżowców były rozstawione bambusowe rusztowania.

Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się po łatwopalnych bambusowych rusztowaniach / IMAGO/Vernon Yuen/Imago Stock and People / East News

Pożar szybko się rozprzestrzeniał

Pożar wybuchł tuż przed godz. 15:00 czasu lokalnego, czyli przed godz. 8:00 czasu polskiego. Ogień z nieustalonych dotąd przyczyn pojawił się w jednym z bloków, Wang Cheong House, po czym błyskawicznie rozprzestrzenił się po łatwopalnych bambusowych rusztowaniach.

Płomienie, podsycane silnym wiatrem, ogarniały kolejne piętra i budynki. Po trzech godzinach walki z żywiołem służby ogłosiły piąty, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sama akcja ratownicza jest niezwykle trudna: z budynków spadają odłamki spalonych elementów, dochodzą odgłosy eksplozji z mieszkań. Strumienie wody z wozów strażackich nie dosięgały najwyższych kondygnacji.