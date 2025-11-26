Komisja Europejska domaga się od chińskiej platformy Shein szczegółowych wyjaśnień w sprawie sprzedaży nielegalnych i niebezpiecznych produktów, w tym lalek erotycznych przypominających dzieci oraz broni. Bruksela podejrzewa, że Shein nie zapewnia wystarczającej ochrony konsumentom, zwłaszcza nieletnim, i żąda od firmy ujawnienia, jakie środki podejmuje, by zapobiegać obrotowi zakazanymi towarami. Do zdecydowanych działań wobec internetowych gigantów spoza UE wzywa także Parlament Europejski, który apeluje o surowe egzekwowanie unijnych przepisów.

Komisja Europejska domaga się od chińskiej platformy Shein szczegółowych wyjaśnień w sprawie sprzedaży nielegalnych i niebezpiecznych produktów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Komisja Europejska zażądała od Shein informacji na temat działań chroniących konsumentów i zapobiegających sprzedaży nielegalnych towarów, takich jak lalki erotyczne przypominające dzieci oraz broń.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, wzywającą do pociągnięcia platform internetowych, w tym Shein, do odpowiedzialności za sprzedaż niebezpiecznych produktów.

Shein, jako bardzo duża platforma internetowa, musi spełniać surowe wymogi unijne dotyczące ochrony użytkowników i może zostać ukarana za łamanie przepisów.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Komisja Europejska poinformowała w środę, że podejrzewa, iż Shein może stanowić "zagrożenie systemowe dla konsumentów w całej UE". Dlatego też - zgodnie z unijnym Aktem o usługach cyfrowych (DSA) - KE zażądała od Shein przekazania szczegółowych informacji oraz dokumentów wewnętrznych firmy pokazujących, w jaki sposób platforma chroni nieletnich użytkowników, np. jak zapewnia, że nie mają oni dostępu do nieodpowiednich treści i jak weryfikuje ich wiek, a także co robi, żeby zapobiec obiegowi nielegalnych produktów na swojej platformie.

Shein musi spełniać wyśrubowane wymagania

Na początku listopada francuskie władze poinformowały, że na chińskiej platformie oferowane są nielegalne towary, w szczególności lalki erotyczne wyglądające jak dzieci oraz broń, w tym toporki i maczety.

W ramach Aktu o usługach cyfrowych Shein uznana jest za bardzo dużą platformę internetową, co oznacza, że musi ona spełniać wyśrubowane wymagania m.in. dotyczące ochrony użytkowników przed szkodliwymi i nieodpowiednimi treściami, a także przeprowadzać ocenę ryzyka, jakie może czyhać na jej użytkowników, w tym nieletnich, i ograniczać je. Teraz KE chce wiedzieć, jakie środki podjął Shein, żeby zatrzymać obrót nielegalnymi towarami.

To już trzecie zapytanie o nieprawidłowości wystosowane przez KE do Shein. W maju KE wezwała Shein do odejścia od praktyk wprowadzających klientów w błąd, takich jak wywoływanie wrażenia dużych obniżek cen poprzez podawanie nieprawdziwych informacji o promocjach. KE zarzuciła platformie m.in. wywieranie presji na konsumentów poprzez odliczanie czasu do wygaśnięcia obniżki, podczas gdy w rzeczywistości promocja nie kończy się po zakończeniu odliczania. Za złamanie DSA dużym platformom grożą kary sięgające nawet do 6 proc. globalnych rocznych obrotów firmy.

AliExpress zamknął konto sprzedawcy lalek

Także w środę Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do pociągnięcia do odpowiedzialności platformy sprzedające nielegalne i niebezpieczne towary. Jak podkreślili eurodeputowani, problem ten dotyczy w szczególności platform spoza UE, takich jak Shein, Temu, AliExpress i Wish.

PE wezwał też do wzmocnienia kontroli celnych, które pozwoliłyby wyłapać trafiające do UE przesyłki zawierające nielegalne produkty sprzedawane za pośrednictwem Shein i innych platform. Tym bardziej że francuskie władze ustaliły, iż przypominające dzieci lalki erotyczne sprzedawane były także na innych platformach, w tym AliExpress i Joom.

Przedstawiciele AliExpress w połowie listopada stwierdzili, że przypominające dzieci lalki nie naruszają ich zasad sprzedaży, ponieważ są sztywne i nie mają funkcji seksualnych. Jednak po przedstawieniu dodatkowych dowodów, w tym zdjęć z profilu chińskiego sprzedawcy na platformie X, firma zmieniła stanowisko.

"Zdecydowaliśmy się na stałe zamknąć (konto) sprzedawcy z powodu jego nieuczciwości w tej poważnej sprawie" - oświadczył 25 listopada rzecznik AliExpress, cytowany przez Reutersa. Wskazany sprzedawca to firma Guava Dolls z prowincji Szantung we wschodnich Chinach.